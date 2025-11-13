快訊

夏慕尼鐵板燒全新冬季套餐登場 全台「只有這家」點套餐送松露鮑魚

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
日本A5和牛饗宴，以鐵板高溫炙燒封存和牛油花，搭北海道干貝、海大蝦與鮭魚，海陸雙饗超享受。圖／王品集團提供
日本A5和牛饗宴，以鐵板高溫炙燒封存和牛油花，搭北海道干貝、海大蝦與鮭魚，海陸雙饗超享受。圖／王品集團提供

歲末將至，法式鐵板燒領導品牌「夏慕尼．新香榭鐵板燒」以「愛在暖冬」為主題，推出全新冬季套餐——「煙燻澳洲和牛盛宴」與「日本A5和牛饗宴」，經典套餐「新香榭饗宴」亦全面升級。此外，「夏慕尼竹北光明店」將於11月19日煥新開幕，11月19日至11月28日期間，「平日」至店內用餐兩客套餐並出示活動畫面，即可享「松露鮑魚」乙份，消費四客則贈兩份，以此類推。

這次「夏慕尼．新香榭鐵板燒」主餐與甜點同步換新，從和牛、羊排、鮭魚到開心果雪崩蛋糕、奶蓋烏龍奶茶，都藏著專屬冬季的溫度與驚喜。新登場的「煙燻澳洲和牛盛宴」，主廚以煙燻技法料理香氣飽滿的澳洲和牛，經鐵板高溫封存肉汁與油花香氣，搭配蒜片、昆布鹽、紅酒洋蔥等層層堆疊，展現濃厚法式風情。另一款主餐「香煎羊排佐薄荷醬」以香煎手法鎖住肉汁，薄荷香氣平衡油脂，再以海大蝦與鮭魚雙海鮮收尾，營造豐富層次。

「日本A5和牛饗宴」嚴選頂級A5和牛，外焦內嫩、油脂細膩，主廚搭配北海道干貝、海大蝦與鮭魚三重海味，佐以法式白醬，打造奢華卻平衡的冬季饗宴。「經典新香榭套餐」亦升級為10道料理，主餐新增「松露雞排・海大蝦佐法式酸奶醬」，以洋菇與酸奶的酸香襯托松露香氣，打造澎湃海陸組合。

在甜點部分，餐廳以「開心果」為主題設計冬季限定新品。「開心果雪崩蛋糕」融合開心果香與巧克力的微苦層次，外型吸睛、風味濃郁；「開心果奶蓋烏龍奶茶」則以茶香與奶蓋融合出溫潤口感，替戀人們的冬夜增添暖意。

全新竹北光明店以金色線條與光影交織打造現代法式空間，鐵板座位寬敞舒適，讓每場料理演繹都成為一場視覺與味覺的雙重盛宴。

歡慶竹北光明店煥新登場，開幕期間完成指定條件就送「松露鮑魚」。圖／王品集團提供
歡慶竹北光明店煥新登場，開幕期間完成指定條件就送「松露鮑魚」。圖／王品集團提供
全新套餐煙燻澳洲和牛盛宴，新添煙燻和牛（左）、香煎羊排佐薄荷醬奢華主餐選擇。圖／王品集團提供
全新套餐煙燻澳洲和牛盛宴，新添煙燻和牛（左）、香煎羊排佐薄荷醬奢華主餐選擇。圖／王品集團提供

套餐 料理 日本和牛
