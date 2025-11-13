500趴2025／史上最強出攤陣容！500趴2025盛大回歸　打造無可超越的全台第一質感潮流派對

經歷去年的短暫休息，伴隨《500輯》在2025年正式邁入創刊5周年之際，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」即將於12月5～7日在台北101水舞廣場盛大回歸。

由500輯主辦，臺北市政府商業處與台北101共同主辦的500趴作為500輯問世後首次舉辦的大型IP活動，以策展手法結合市集及音樂祭之概念大受好評，舉辦四次以來共累積超過42萬人次入場參與，年年線上瀏覽次數均破百萬，被譽為是每逢年底最值得前往的大型盛會之一。

「500趴2025」以品牌創立以來的核心概念「世代混搭．質感重擊」作為基礎，全新升級帶來「Back to the Future──做最好的決定」成為回歸主題，傳遞一場振奮人心的音樂表演、一道難得品嘗的創意料理、多位創意代表在現場揮灑才華展現的成果絕對具備專程前往的價值。一起置身其中、享受當下，成為最酷的一份子，讓我們共同記錄所有的快樂與感動，攜手回到屬於自己創造與決定、截然不同的生活可能性。

指定手機vivo 成為演唱會拍攝最強神器

500趴2025將帶給大家全新的感受，與指定手機vivo特別合作，絕對是拍攝500趴音樂派對的最強演唱會神機，搭載蔡司2億畫素鏡頭，vivo X300 系列拉近與偶像距離，清晰記錄每一刻精彩。

500趴指定用車HINO，現場將展示HIACE露營車，標準配備包括桌椅組與車頂架，並搭載2.8L 1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，低轉速與高扭力，帶著全家人上山下海體驗生活。

合作夥伴還有統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」主題，邀八組青年團隊組成超強在地CP團，帶給大家滿滿永續能量與地方風味商品，活動期間線上下單支持青年好物，還能獲得限量好禮，一起嗨翻在地派對；Hitachi 將在現場帶來闖關活動，現場將可以體驗全台第一台冰箱拍貼機，完成指定關卡，即可於現場兌換奶油爆米花。

集結500盤、500碗、500甜入選品牌，打造歷屆最豪華餐飲陣容

500盤三連霸、一位難求的粵式餐廳「晶華軒」，不僅將在500趴2025出攤，更將帶來店內最具人氣的「鱈蟹西施泡飯」並加以改造，成為份量和價格都適合現場活動的市集版，無疑是不可錯過的一大亮點。

500盤3連霸的晶華軒，將首度於500趴推出招牌的「鱈蟹西施泡飯」。本報資料照片

500盤常勝軍「金蓬萊遵古台菜餐廳」也首度在活動現場販售每桌顧客必點、被知名設計師聶永真封為排骨酥界奧運金牌的「蓬萊排骨酥」，預計將掀起排隊熱潮。

由主廚李信男一手打造的米其林星級餐廳「NOBUO」，將推出極受饕客好評、500盤慶祝晚宴上令眾賓客難忘的「李氏咖哩飯」，讓民眾暖心又暖胃。

獲得500盤的NOBUO，將帶來招牌「李氏咖喱飯」。圖／品牌提供

而連續5年獲得500盤殊榮，天王周杰倫、昆凌及名廚江振誠都是座上賓、位於宜蘭五結的「饗宴鐵板燒」獨家現身500趴，特別推出耗時12小時慢火熬製的「黃金花膠雞湯麵」，務必親自感受濃醇湯頭與豐富膠質帶來的極致滋味。

饗宴鐵板燒獨家現身500趴，推出「黃金花膠雞湯麵」。圖／品牌提供

往年備受好評、台中最美餐廳「飛花落院」亦將再度出攤，推出以日本冬日經典的關東煮為靈感，融合山海之味與現代美學的「龍蝦關東煮」，龍蝦的甜、章魚的彈、湯頭的柔與麵包的香，在一碗中共構出豐富的節奏感。多次入選500盤的「Lopfait 樂斐」也會出攤。

「飛花落院」500趴將再度出攤，推出融合山海之味與現代美學的「龍蝦關東煮」。圖／品牌提供

吸引全台千萬網友討論的500碗小吃也有對應代表，包含曾獲拿坡里披薩大賽台灣盃冠軍的職人創立的「Gino Pizza Napoletana」、每次出攤總吸引大批排隊人潮的「阿角紅燒肉 劉美麗」、「糯夫米糕」、台中當紅名店「租界 炭火蝦飯」、台北東區宵夜美食「欲罷不能鹹水雞」及前身為「可甜可鹹 X 豆花專賣店」的「無味定律」都將出席。

獲得今年500碗的「Gino Pizza Napoletana」，也會出攤500趴。圖／品牌提供

「無味定律」（原「可甜可鹹X 豆花專賣店」），將現身500趴。圖／品牌提供 「租界 炭火蝦飯」將於500趴2025出攤。圖／品牌提供

在今年8月首創的500甜甜點派對引發排隊熱潮的多家名店亦將再度出動，如以當季盛產水果為主角的「法朋烘焙甜點坊」、法式甜點新星「Brillante pâtisserie 星忱甜點」，全台最多產區的巧克力專門店「土然Terra」更規畫與僅供外帶的寶藏店「某某甜點」推出限定聯名口味。在歌手田馥甄吃完後激動連發多篇限時動態、進而一炮而紅的鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」，也將驚喜現身500趴。

榮獲今年500甜的Brillante pâtisserie 星忱甜點，將現身500趴。圖／品牌提供 巧克力專門店「土然Terra」將現身500趴。圖／品牌提供 獲得500甜2025，且被歌手田馥甄盛讚的「新口味食品行」將會出攤。圖／品牌提供

眾多當紅名店出攤 滿足味蕾的最強活動

其他還有亞洲當紅的「營多麵」、最強牛排「莫爾頓牛排館」、人氣甜甜圈品牌「Chubby Doo 甜甜圈專賣店」、美式風格的「雷蒙叔叔美式餐廳」、「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」等。

知名餐酒館「在島之後After Island」將現身500趴。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當紅咖啡冠軍名店「Fika Fika Cafe」，將現身500趴。圖／品牌提供

飲品的選擇也相當多元，咖啡冠軍品牌「Fika Fika Cafe」帶著風味絕佳的冰熱飲出席活動，知名餐酒館「在島之後After Island」推出多款飲品，此外像是「丘香Sake bar」、「酉鬼啤酒」、「再睡5分鐘」、「世蒔梅酒」等品牌都將提供豐富品項任君挑選。

「再睡5分鐘」將現身500趴。圖／品牌提供

邀請您12/5～7周五至周日一起做出這個最好的決定──成為500趴2025精彩派對的一份子。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯社群平台。

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機｜vivo 指定用車｜HINO 合作夥伴｜統一超商、HITACHI

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康