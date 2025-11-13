聽新聞
天母「大葉高島屋」被開罰12萬 安檢不合格公告曝光
百貨商場周年慶展開，各大百貨及賣場折扣下殺，吸引不少民眾搶購。北市建管處為此於10月27日至11月12日無預警動態公共安全檢查37家大型百貨賣場，發現「大葉高島屋百貨」違反建管法令，開罰12萬元，也被要求限期改善。
建管處表示，檢查不合格場所的大葉高島屋百貨違規，逾期未辦理建築物公共安全檢查申報作業，已嚴重影響消費場所安全，建管處依法處12萬元，在門口處張貼不合格告示，也要求場所限期改善完畢。
建管處說，百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，場所使用人自主安全管理上一定要有更高的安全標準。建管處平時落實各類場所公安申報管理，也持續辦理不定期的「抽檢」驗收成效，保護消費者於場所之公共安全。
建管處長虞積學強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者平時就應重視維護營業場所的公共安全，勿任意堆置雜貨在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險，也要按時辦理建物公安申報。
