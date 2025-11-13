聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／遊台南 品賞京都式生活

聯合報／ 本報訊

遊台南，用「京都式」的生活態度，發現台南的深度。有行旅「在台南  過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華，走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理，並品味致敬京都風格的「皇太子宴」，探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。

走訪五條港「黃家咕咾石古厝」，見證古宅與現代美學的交會，於林百貨親手製作口金包，編織專屬紋樣故事，旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐，美食饗宴還有展現台南風味的預約制無菜單料理「筑馨居」。

有行旅「在台南  過京都生活」3天2夜旅程，明年1月7日至9日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/84763y

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

台女京都遭陌生男「用力打屁股」！日警1回應台網友氣炸

相關新聞

有行旅／遊台南 品賞京都式生活

遊台南，用「京都式」的生活態度，發現台南的深度。有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華，走讀日治...

中彰放假南投脫鉤 中市百貨見人潮

中部5縣市昨4縣市放颱風假，唯獨南投縣上班上課，原遭民眾批評，但昨天南投無風雨，決策被認為合理，多所南投學校出現住台中的...

Crash Baggage又來搞事！「透明」行李箱就是愛現 內在物一覽無遺

來自義大利威尼斯，以凹痕為標誌的Crash Baggage，於11月再度帶來搞怪顛覆新設計，有別於行李箱普遍追求的隱密設...

40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Cof...

迎接普發萬元消費潮！新光三越億萬點加碼 優惠2折起買萬元送萬點

普發萬元今起入帳，新光三越端出「億萬點加碼」11月14日至11月23日當日當店不限業種、不限金額，只要刷10大指定銀行信...

法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

法國音樂劇的黃金時期，有兩部經典作品：《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）與《羅密歐與茱麗葉：從仇恨到愛*（Roméo et Juliette: de la Haine à l’Amour）。這兩部作品在法國音樂劇史上都是重要的里程碑，更定義了「法式音樂劇」獨有的美學語言——既浪漫又熱烈、既詩意又流行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。