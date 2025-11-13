聽新聞
中彰放假南投脫鉤 中市百貨見人潮

聯合報／ 記者賴香珊江良誠陳敬丰趙容萱／連線報導

中部5縣市昨4縣市放颱風假，唯獨南投縣上班上課，原遭民眾批評，但昨天南投無風雨，決策被認為合理，多所南投學校出現住台中的老師到校、學生缺席的狀況。台中市因風雨不大，百貨賣場湧入不少民眾逛街、採買，人潮如假日一般。

南投縣府前晚宣布昨天正常上班課，但鄰近的台中、彰化都放颱風假，昨有教師反映跨縣通勤問題，直指「中彰投一日生活圈，結果南投獨自上課，快午夜還在討論代課怎麼排。」陳姓上班族也批評，企業員工多來自外縣市，「別的地方放假，南投怎麼正常運作？」

縣長許淑華說，颱風假決策重點是保障縣民安全，南投各地風力與降雨均未達標準，並強調中彰投生活圈是參考平台，各縣市仍依自身狀況決定是否放假。

因南投學生正常上課，不少外縣市老師見天氣狀況無虞仍到校，也有台中學生自製「熱愛學習」告示牌到校上課，相當逗趣。

草屯商工指出，該校有一半以上的學生住在台中市，但因學生專車停開，所以搭專車的學生都缺席，住外縣市的老師幾乎都到校正常授課。

颱風假 南投 台中市 彰化
延伸閱讀

