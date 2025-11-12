聽新聞
0:00 / 0:00

Crash Baggage又來搞事！「透明」行李箱就是愛現 內在物一覽無遺

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
以凹痕為標誌的Crash Baggage再度帶來搞怪新設計，推出全新「透明」撞擊登機箱，內在物一覽無遺。圖／Crash Baggage提供
以凹痕為標誌的Crash Baggage再度帶來搞怪新設計，推出全新「透明」撞擊登機箱，內在物一覽無遺。圖／Crash Baggage提供

來自義大利威尼斯，以凹痕為標誌的Crash Baggage，於11月再度帶來搞怪顛覆新設計，有別於行李箱普遍追求的隱密設計，這次推出全新「透明」撞擊登機箱，是一只充滿「分享欲」的旅行箱。

繼「Black Share黑色半透明」撞擊登機箱之後，Crash Baggage又帶來升級的新話題，推出全新「全透明」、「透明黑」撞擊登機箱，行李箱裡面裝什麼，從外面看是一覽無遺，換句話說，這是一只把內在美分享給大眾目光的行李箱，同時，也是你的展示台，隨著每次旅行或置放的物品、顏色不同，箱子就有不同的表情，行李箱的顏色與造型都是你個性的延伸，隨你自由表達。

Crash Baggage的透明設計，不只顛覆行李箱審美與設計理念，也等於透過這個叛逆的設計，鼓勵對旅行、對生活無畏表現，從半透明到全透明，鼓勵旅人勇敢展現自我，把每一段旅程，都化成獨一無二的時尚秀場。

此外，熱賣包款「Soft Rucksack輕量撞擊後背包」及「Crossbody輕撞擊斜背包」也分別增添「Dreamy Blue湖水藍」、「Wine酒紅」兩款秋冬新色，靈感源自義大利冬季湖泊與紅酒的深邃色彩，適合城市通勤、周末輕旅行或是長途飛行，成為旅行最「出色」的存在。

Crash Baggage「透明黑」撞擊登機箱。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage「透明黑」撞擊登機箱。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage Share全透明、透明黑撞擊登機箱，各13,800元。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage Share全透明、透明黑撞擊登機箱，各13,800元。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage輕量撞擊後背包 2.0，推出湖水藍、酒紅色新色，各6,800元。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage輕量撞擊後背包 2.0，推出湖水藍、酒紅色新色，各6,800元。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage Crossbody輕撞擊斜背包，推出酒紅、湖水藍新色，各5,300元。圖／Crash Baggage提供
Crash Baggage Crossbody輕撞擊斜背包，推出酒紅、湖水藍新色，各5,300元。圖／Crash Baggage提供

行李箱 設計 義大利
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

旅遊返家只洗衣服？ 醫師提醒最常被遺忘的細菌聚集物

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

謝侑芯案有突破？大馬警方重檢手機與行李箱　家屬急從台灣寄出

當地人都看傻！日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂

相關新聞

Crash Baggage又來搞事！「透明」行李箱就是愛現 內在物一覽無遺

來自義大利威尼斯，以凹痕為標誌的Crash Baggage，於11月再度帶來搞怪顛覆新設計，有別於行李箱普遍追求的隱密設...

40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Cof...

迎接普發萬元消費潮！新光三越億萬點加碼 優惠2折起買萬元送萬點

普發萬元今起入帳，新光三越端出「億萬點加碼」11月14日至11月23日當日當店不限業種、不限金額，只要刷10大指定銀行信...

法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

法國音樂劇的黃金時期，有兩部經典作品：《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）與《羅密歐與茱麗葉：從仇恨到愛*（Roméo et Juliette: de la Haine à l’Amour）。這兩部作品在法國音樂劇史上都是重要的里程碑，更定義了「法式音樂劇」獨有的美學語言——既浪漫又熱烈、既詩意又流行。

普發萬元IKEA加碼！年終限時優惠開跑「滿額最高享85折」　盤點2025年10大人氣話題單品

2025年接近尾聲，IKEA搶搭普發一萬現金政策，推出年終最強優惠，自11月13日至11月30日，凡宜家卡卡友於IKEA...

新北公布47家優質旅宿名單 搭配普發加碼優惠超值登場

新北市觀光旅遊局今公布今年度「新北市優良旅館及魅力民宿」評選結果，共47家旅宿業者脫穎而出，從五星級飯店到特色民宿應有盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。