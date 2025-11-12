聽新聞
Crash Baggage又來搞事！「透明」行李箱就是愛現 內在物一覽無遺
來自義大利威尼斯，以凹痕為標誌的Crash Baggage，於11月再度帶來搞怪顛覆新設計，有別於行李箱普遍追求的隱密設計，這次推出全新「透明」撞擊登機箱，是一只充滿「分享欲」的旅行箱。
繼「Black Share黑色半透明」撞擊登機箱之後，Crash Baggage又帶來升級的新話題，推出全新「全透明」、「透明黑」撞擊登機箱，行李箱裡面裝什麼，從外面看是一覽無遺，換句話說，這是一只把內在美分享給大眾目光的行李箱，同時，也是你的展示台，隨著每次旅行或置放的物品、顏色不同，箱子就有不同的表情，行李箱的顏色與造型都是你個性的延伸，隨你自由表達。
Crash Baggage的透明設計，不只顛覆行李箱審美與設計理念，也等於透過這個叛逆的設計，鼓勵對旅行、對生活無畏表現，從半透明到全透明，鼓勵旅人勇敢展現自我，把每一段旅程，都化成獨一無二的時尚秀場。
此外，熱賣包款「Soft Rucksack輕量撞擊後背包」及「Crossbody輕撞擊斜背包」也分別增添「Dreamy Blue湖水藍」、「Wine酒紅」兩款秋冬新色，靈感源自義大利冬季湖泊與紅酒的深邃色彩，適合城市通勤、周末輕旅行或是長途飛行，成為旅行最「出色」的存在。
