普發萬元怎麼花？新光三越推億萬點加碼活動 估業績成長5%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
普發萬元怎麼花？新光三越億萬點加碼活動、估業績成長5%。圖／新光三越提供
普發萬元怎麼花？新光三越億萬點加碼活動、估業績成長5%。圖／新光三越提供

普發萬元開始入帳，新光三越針對百萬會員進行《普發萬元消費風向調查》，以直接回饋、多重抽獎與放大商品萬元三大重點回應會員期待，搶先推出億萬點加碼活動，預估將帶動11月份業績成長5%，10天來客數成長5～10%，帶動近400萬人次。

新光三越舉辦《普發萬元消費風向調查》，共回收5,687份問卷，結果顯示超過一半民眾想立即花掉普發金，近八成會員會使用在新光三越。其中高達七成選擇「犒賞自己」、「使用在生活必需品」。最想消費的前三名依序為「餐飲」、「服飾鞋包」及「化妝品」，展開年末一波自我犒賞、慰勞消費熱潮。

過半會員也期待百貨透過滿萬送千贈獎活動、超過萬元價值商品組合，放大手中萬元價值。從問卷可觀察出會員將手中萬元做為新一波消費動機，並期待簡單明瞭回饋方式、商品優惠組合，實質放大手中萬元價值。

新光三越表示，受到普發萬元、天氣轉涼等利多助攻，第三波周年慶包括台南新天地、小西門、左營、Diamond Tower等店表現超乎預期，女性雜貨、名品、家庭用品、餐飲表現都很好。

今年1月至10月比較辛苦，但隨著週年慶、政府普發萬元政策、天氣轉涼等利多因素助攻下，帶動秋冬消費需求，看好第4季買氣可望明顯回升，進一步帶動整體市場景氣。

針對萬元加碼，新光三越11月14日至11月23日當日當店，只要刷10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬，即可獲得skm points 10,000點，若是消費2萬，可拆兩張卡刷各領1萬點，並選擇周年慶店別疊加回饋率可達20%以上，全館單卡累計滿萬即可參加萬點回饋。

此外，會員單筆刷1萬元可得1萬點回饋、3次Airpods抽獎機會、1次黃金抽獎機會、1次百萬點抽獎機會。

