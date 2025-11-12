快訊

40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
靜岡極簡系咖啡品牌 「ETHICUS」。圖／摘自品牌Instagram
靜岡極簡系咖啡品牌 「ETHICUS」。圖／摘自品牌Instagram

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Coffee Taipei）」，在12月19至21日於花博圓山廣場首度登陸台灣，現場將匯聚來自日本與台灣的40家熱門咖啡品牌，咖啡迷不需要出國門，也能感受時下最夯的東京咖啡潮流。

由日本設計界大師級人物黑崎輝男（Teruo Kurosaki）所發起的「東京咖啡節」，自2015年創立以來，已成為日本規模最大、最具國際影響力的精品咖啡活動之一。他秉持「設計是一種生活方式」理念，在日本帶起「LIFE STYLE」生活態度，將設計與咖啡文化緊密結合，深信「精品咖啡不只是潮流，更是生活的一部分」，致力於將這股能量如音樂般傳遞到全世界。

首波公布來台的日本參展品牌陣容強大，包括澀谷潮流咖啡三巨頭之一 「COFFEE SUPREME」、代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙名店「IRON COFFEE」、被譽為日本最極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」，以及來自熊本的老町屋咖啡店 「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡系咖啡品牌 「ETHICUS」、京都時尚獨立烘焙品牌 「ABOUT US COFFEE」，和名古屋質感品牌 「Q.O.L.COFFEE」等。

在台灣店家方面，「台北咖」網羅全省指標性品牌，包括台北的「GABEE. 咖啡店」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」；台中的「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFÉ」，以及新竹的「井井咖啡」；其中3間更名列國外旅遊網站「Big 7 Travel」評選的「臺灣最棒25間咖啡店」榜單，展現臺灣精品咖啡的實力與魅力。

更多來自臺灣與日本的參展名單將陸續公布揭曉，咖啡迷們可持續關注「台北咖 Coffee Taipei」官方社群（https://www.instagram.com/coffee_taipei/ ），第一時間掌握最新品牌資訊與活動消息。

◎臺北咖 X 東京咖啡節

．日期｜12/19（五）～ 12/21（日）

．時間｜中午12:00～晚間18:00（五）

上午10:00～晚間18:00（六、日）

．地點｜花博圓山廣場（臺北市中山區玉門街1號）

「東京咖啡節」策展人黑崎輝男。圖／東京咖啡節提供
「東京咖啡節」策展人黑崎輝男。圖／東京咖啡節提供
澀谷風格潮流咖啡三巨頭之一「COFFEE SUPREME」，也將跨海來台。圖／摘自品牌官網
澀谷風格潮流咖啡三巨頭之一「COFFEE SUPREME」，也將跨海來台。圖／摘自品牌官網
由台灣第一位世界手沖（WBrC）冠軍王策創立的「VWI by CHADWANG」。圖／摘自VWI by CHADWANG官網
由台灣第一位世界手沖（WBrC）冠軍王策創立的「VWI by CHADWANG」。圖／摘自VWI by CHADWANG官網
隱身於百年老宅的「弄宅咖啡」。圖／弄宅咖啡提供
隱身於百年老宅的「弄宅咖啡」。圖／弄宅咖啡提供
被譽為日本最極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」。圖／東京咖啡節提供
被譽為日本最極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」。圖／東京咖啡節提供
「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」攜手「台北咖（Coffee Taipei）」，在12月19至21日於花博圓山廣場首度登陸台灣。圖／有趣餐飲行銷提供
「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」攜手「台北咖（Coffee Taipei）」，在12月19至21日於花博圓山廣場首度登陸台灣。圖／有趣餐飲行銷提供

咖啡店 日本 品牌
相關新聞

40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Cof...

迎接普發萬元消費潮！新光三越億萬點加碼 優惠2折起買萬元送萬點

普發萬元今起入帳，新光三越端出「億萬點加碼」11月14日至11月23日當日當店不限業種、不限金額，只要刷10大指定銀行信...

法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

法國音樂劇的黃金時期，有兩部經典作品：《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）與《羅密歐與茱麗葉：從仇恨到愛*（Roméo et Juliette: de la Haine à l’Amour）。這兩部作品在法國音樂劇史上都是重要的里程碑，更定義了「法式音樂劇」獨有的美學語言——既浪漫又熱烈、既詩意又流行。

普發萬元IKEA加碼！年終限時優惠開跑「滿額最高享85折」　盤點2025年10大人氣話題單品

2025年接近尾聲，IKEA搶搭普發一萬現金政策，推出年終最強優惠，自11月13日至11月30日，凡宜家卡卡友於IKEA...

新北公布47家優質旅宿名單 搭配普發加碼優惠超值登場

新北市觀光旅遊局今公布今年度「新北市優良旅館及魅力民宿」評選結果，共47家旅宿業者脫穎而出，從五星級飯店到特色民宿應有盡...

壽司郎「松葉蟹、帝王蟹、紅雪蟹」一盤50元起 還吃得到「一幻拉麵」

日本迴轉壽司「壽司郎」自即日起推出年度冬季限定活動「感蟹祭」，集結「松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹」等三大名蟹，推出水煮松葉蟹、蟹...

