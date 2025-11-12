40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Coffee Taipei）」，在12月19至21日於花博圓山廣場首度登陸台灣，現場將匯聚來自日本與台灣的40家熱門咖啡品牌，咖啡迷不需要出國門，也能感受時下最夯的東京咖啡潮流。

由日本設計界大師級人物黑崎輝男（Teruo Kurosaki）所發起的「東京咖啡節」，自2015年創立以來，已成為日本規模最大、最具國際影響力的精品咖啡活動之一。他秉持「設計是一種生活方式」理念，在日本帶起「LIFE STYLE」生活態度，將設計與咖啡文化緊密結合，深信「精品咖啡不只是潮流，更是生活的一部分」，致力於將這股能量如音樂般傳遞到全世界。

首波公布來台的日本參展品牌陣容強大，包括澀谷潮流咖啡三巨頭之一 「COFFEE SUPREME」、代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙名店「IRON COFFEE」、被譽為日本最極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」，以及來自熊本的老町屋咖啡店 「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡系咖啡品牌 「ETHICUS」、京都時尚獨立烘焙品牌 「ABOUT US COFFEE」，和名古屋質感品牌 「Q.O.L.COFFEE」等。

在台灣店家方面，「台北咖」網羅全省指標性品牌，包括台北的「GABEE. 咖啡店」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」；台中的「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFÉ」，以及新竹的「井井咖啡」；其中3間更名列國外旅遊網站「Big 7 Travel」評選的「臺灣最棒25間咖啡店」榜單，展現臺灣精品咖啡的實力與魅力。

更多來自臺灣與日本的參展名單將陸續公布揭曉，咖啡迷們可持續關注「台北咖 Coffee Taipei」官方社群（https://www.instagram.com/coffee_taipei/ ），第一時間掌握最新品牌資訊與活動消息。

◎臺北咖 X 東京咖啡節

．日期｜12/19（五）～ 12/21（日） ．時間｜中午12:00～晚間18:00（五） 上午10:00～晚間18:00（六、日） ．地點｜花博圓山廣場（臺北市中山區玉門街1號）