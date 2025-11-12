迎接普發萬元消費潮！新光三越億萬點加碼 優惠2折起買萬元送萬點
普發萬元今起入帳，新光三越端出「億萬點加碼」11月14日至11月23日當日當店不限業種、不限金額，只要刷10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬，即可獲得skm points 1萬點（等同1千元），同時還可抽黃金、抽100萬點數等大獎。並蒐羅近百項話題商品2折起的「萬元護照」，像是2折冬被、現省2萬多元的鑽戒、高級乳霜現省萬元等，都可趁普發萬元到手購入。
新光三越推出「普發萬元消費風向調查」，結果顯示超過一半民眾想立即花掉普發金，近8成會員會使用在新光三越。其中高達7成選擇「犒賞自己」、「使用在生活必需品」。最想消費的前三名依序為「餐飲」、「服飾鞋包」及「化妝品」。過半會員也期待百貨透過滿萬送千贈獎活動、超過萬元價值商品組合，放大手中萬元價值，從問卷可觀察出會員領到手中萬元將做為新一波消費動機。
新光三越以直接回饋、多重抽獎與放大萬元價值商品優惠迎接普發購物熱潮。1月14日至11月23日當日當店刷10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬，即可兌換skm points 10,000點 （全台限量3萬份），只要當天單張信用卡累計滿萬元就能獲得萬點，周年慶店別亦同享回饋。
再抽百萬點，會員刷指定銀行信用卡單筆消費滿3千元，天天抽「AirPods Pro 3（價值7,490元）」；單筆滿6千元，天天抽「點睛品足金項鍊（約價39,800元起）」，滿1萬元，將抽出一名幸運會員，一人獨得最大獎「100萬skm points（價值10萬元）」。
另精選近百項話題商品推出最低2折的「萬元護照」，折扣下來現省萬元的商品包括Just Diamond鎮金店的閃閃星辰鑽石手環、閃閃星辰鑽戒5折優惠，最高省下26,100元；萬元冬被安妮莎琳ROXETTE精梳棉印花雙人全套床組任選兩套特價6,980元，現省2萬元；金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被特價3,980元、享2折優惠；麗嬰房Jolly成家組合含自動收折推車、全齡型汽座、多功能兒童餐椅、安撫躺椅、Baby Moon嬰幼兒浴盆五件組合超值特惠，全部只要9,900元，萬元以內就能全部帶回家。
周年慶熱銷的明星保養組，ESTEE LAUDER日夜年輕膠原精選組推出6折價、LANCOME小黑瓶發燒組3.6折。耶誕節慶商品倒數月曆同步開搶，Kiehl’s契爾氏推出經典派對倒數月曆享4折，收錄三大明星正貨等近萬元價值不到4千元即可入手；YSL聖誕限量倒數月曆內含彩妝、香氛與保養品價值27,295元，5.5折特價15,000元，買再贈柔霧唇膏正貨。
