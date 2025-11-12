快訊

普發萬元IKEA加碼！年終限時優惠開跑「滿額最高享85折」　盤點2025年10大人氣話題單品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為DYVLINGE旋轉休閒椅（kelinge橘色）。圖／IKEA提供
2025年接近尾聲，IKEA搶搭普發一萬現金政策，推出年終最強優惠，自11月13日至11月30日，凡宜家卡卡友於IKEA全通路購買家具、家飾單筆滿3,000元享9折優惠，實體門市加碼單筆消費滿5,000元即享85折（單筆最高消費金額為60,000元）；到IKEA吃美食也能省，無論瑞典餐廳、美食小站或食品超市，單筆消費滿300元就享9折優惠（金額無上限）。

此外，IKEA也同步揭曉今年度最受歡迎的10款話題單品，可以把握普發萬元又有滿額折扣的好時機，一次把人氣好物帶回家，包括2025年討論度最高的「DYVLINGE旋轉休閒椅」，以搶眼的橘色迅速成為矚目焦點；以甜甜圈造型風靡社群、一度全台缺貨的「VARMBLIXT壁燈」；造型神似消波塊、在Threads意外爆紅引發瘋傳的「HORNFELS延長線」；宛如G-DRAGON小雛菊手燈造型的「SKOGSDUVA靠枕」；粉嫩可愛的波浪花造型「PRUNKHALLON鏡子」等，都是今年在網路上掀起話題的人氣爆款，一件單品就能為居家帶來不同氛圍。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為KLIPPAN雙人座沙發（långban亮藍色）。圖／IKEA提供
IKEA搶搭普發一萬現金政策，11月13日至11月30日推出年終最強優惠。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為KÄLLARHALS花瓶（橘色，26公分）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為HORNFELS延長線（黃色，1.8公尺）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為PRUNKHALLON 鏡子（淺粉紅色，40公分）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為SKOGSDUVA靠枕（花型／白色）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為KRÖNIKÖR開放式收納櫃（紅色）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為ISJAKT Led上照落地燈／閱讀燈（可調光／鍍鎳，180公分）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為VARMBLIXT Led桌燈壁燈（橘色，玻璃圓形）。圖／IKEA提供
IKEA盤點2025年10大人氣話題單品，圖為SANDLÖPARE填充玩具－狐獴（米色，20 公分）。圖／IKEA提供
IKEA 美食 普發一萬
40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

來自日本、亞洲最具影響力的咖啡盛會「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」，即將攜手「台北咖（Cof...

迎接普發萬元消費潮！新光三越億萬點加碼 優惠2折起買萬元送萬點

普發萬元今起入帳，新光三越端出「億萬點加碼」11月14日至11月23日當日當店不限業種、不限金額，只要刷10大指定銀行信...

法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

法國音樂劇的黃金時期，有兩部經典作品：《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）與《羅密歐與茱麗葉：從仇恨到愛*（Roméo et Juliette: de la Haine à l’Amour）。這兩部作品在法國音樂劇史上都是重要的里程碑，更定義了「法式音樂劇」獨有的美學語言——既浪漫又熱烈、既詩意又流行。

普發萬元IKEA加碼！年終限時優惠開跑「滿額最高享85折」　盤點2025年10大人氣話題單品

2025年接近尾聲，IKEA搶搭普發一萬現金政策，推出年終最強優惠，自11月13日至11月30日，凡宜家卡卡友於IKEA...

新北公布47家優質旅宿名單 搭配普發加碼優惠超值登場

新北市觀光旅遊局今公布今年度「新北市優良旅館及魅力民宿」評選結果，共47家旅宿業者脫穎而出，從五星級飯店到特色民宿應有盡...

壽司郎「松葉蟹、帝王蟹、紅雪蟹」一盤50元起 還吃得到「一幻拉麵」

日本迴轉壽司「壽司郎」自即日起推出年度冬季限定活動「感蟹祭」，集結「松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹」等三大名蟹，推出水煮松葉蟹、蟹...

