普發萬元IKEA加碼！年終限時優惠開跑「滿額最高享85折」 盤點2025年10大人氣話題單品
2025年接近尾聲，IKEA搶搭普發一萬現金政策，推出年終最強優惠，自11月13日至11月30日，凡宜家卡卡友於IKEA全通路購買家具、家飾單筆滿3,000元享9折優惠，實體門市加碼單筆消費滿5,000元即享85折（單筆最高消費金額為60,000元）；到IKEA吃美食也能省，無論瑞典餐廳、美食小站或食品超市，單筆消費滿300元就享9折優惠（金額無上限）。
此外，IKEA也同步揭曉今年度最受歡迎的10款話題單品，可以把握普發萬元又有滿額折扣的好時機，一次把人氣好物帶回家，包括2025年討論度最高的「DYVLINGE旋轉休閒椅」，以搶眼的橘色迅速成為矚目焦點；以甜甜圈造型風靡社群、一度全台缺貨的「VARMBLIXT壁燈」；造型神似消波塊、在Threads意外爆紅引發瘋傳的「HORNFELS延長線」；宛如G-DRAGON小雛菊手燈造型的「SKOGSDUVA靠枕」；粉嫩可愛的波浪花造型「PRUNKHALLON鏡子」等，都是今年在網路上掀起話題的人氣爆款，一件單品就能為居家帶來不同氛圍。
●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。
