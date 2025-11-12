食用油狂漲好市多逆勢降價 科克蘭橄欖油3公升大降50%

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油降價，去年3公升裝1,135元，竟然降到539元，降幅逾50%。圖／會員提供
日前有會員發現，擁有高人氣的暢銷品好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油降價了，去年3公升裝1,135元，竟然降到539元，降幅逾50%。

先前外媒《Daily Meal》報導，因關稅戰因素，全球預估食用油價格將大幅上漲，但橄欖油卻逆勢下跌，以好市多科克蘭有機特級初榨橄欖油為例，今年夏天2 公升裝從24.99 美元（約776元新台幣）降至18.39 美元（約571元新台幣），而3公升裝則從29.99美元（約931元新台幣）降至 27.99美元（約869元新台幣）。台灣好市多則直接下殺到新台幣539元，難怪會員說很划算。

這名會員指出，他一直都是科克蘭有機特級初榨橄欖油的忠實用戶，品質好用得很心安，日前逛賣場看到這款產品3公升裝只賣539元，去年都還要1,135元，中間好像也有降價，看到現在只要539元；連科克蘭西班牙冷壓初榨橄欖油3公升裝去年還賣1,189元，也降價只要669元，實在很便宜，趕緊入手好幾罐。

《Daily Meal》報導，關稅戰恐導致食用油，包括植物油、芥花油、大豆油、椰子油和酪梨油對來自歐盟的商品課徵15%關稅的規定將影響橄欖油的價格，但去年和今年橄欖豐收讓橄欖油價格下降。好市多自有品牌科克蘭有機特級初榨橄欖油一直很受會員喜愛，是人氣暢銷產品，這讓好市多有底氣和全球的供應商談判價錢，且從不同產區採購，藉此避開部分關稅衝擊。

因此今年夏天，就把價格從每瓶2公升 24.99 美元（約776元新台幣）降至18.39 美元（約571元新台幣），而 3 公升裝則從 29.99 美元（約931元新台幣）降至 27.99 美元（約869元新台幣）。

不過，《Daily Meal》報導提醒，由於關稅才生效，價格恐怕也會出現波動，若消費者擔心好市多未來會因關稅調漲價格而想提前囤貨，也需注意保存方式。首先，橄欖油一旦開封，一到兩個月就會開始變質，高溫和光照也會影響品質，要將油存放在陰涼處遠離爐子的櫥櫃中。而未開瓶的橄欖油若存放在低溫且避免陽光直射的環境下，保存時間可達20個月，不需將橄欖油冷藏，因為放冰箱和放陰涼處變質的時間幾乎相同。

另外，橄欖油開封後記得檢查是否新鮮，若聞到異味，如略帶酸味或金屬味，這是變質的第一個徵兆，可嘗一小口味道不對就表示變質，壞掉的橄欖油會變得黏稠，一旦橄欖油壞掉要立刻丟掉。

