新北公布47家優質旅宿名單 搭配普發加碼優惠超值登場

新北市觀光旅遊局今公布今年度「新北市優良旅館及魅力民宿」評選結果，共47家旅宿業者脫穎而出，從五星級飯店到特色民宿應有盡有，展現新北旅宿產業的多元與品質提升。

觀旅局表示，獲選名單包含富信大飯店、傑仕堡有氧酒店、大板根渡假酒店、白金花園酒店、福容大飯店淡水漁人碼頭、Hotel Cham Cham Taipei、two tails Luzhou、石山水禪民宿、九份山嶼海親子民宿等業者，無論是山林溫泉、海景度假，或親子休閒旅館，皆能滿足旅客不同需求。

新北市觀旅局今於市政會議中公開頒獎，局長楊宗珉表示，本次評選由專家學者組成評鑑團隊，從硬體設施、服務品質等面向嚴格審查，獲選旅宿不僅具備優質設施，更展現用心經營的服務精神，「讓每位旅客都能感受新北的溫度與熱情」。

為響應中央普發現金政策，觀旅局同步推出「現金變旅程，入住新北享折扣」活動，號召旅宿業者推出加碼優惠。例如大板根渡假酒店祭出「普發壹萬元 板根再加碼」方案，續住第二晚享定價五折優惠；福容大飯店福隆則推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享3天2夜連住高CP值方案。

觀旅局提醒，優惠活動期限依各旅宿公告為準，民眾可上業者官網或「新北市觀光旅遊網」查詢詳細資訊，善用現金補助，規畫最實惠的旅宿行程。

此外，「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，以「馬戲嘉年華」為主題，點亮冬季夜空。觀旅局也邀請全國旅客安排住宿，入住優良旅館與魅力民宿，串聯節慶活動與旅遊體驗，打造完整的新北冬季假期。