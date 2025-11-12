壽司郎「松葉蟹、帝王蟹、紅雪蟹」一盤50元起 還吃得到「一幻拉麵」

日本迴轉壽司「壽司郎」自即日起推出年度冬季限定活動「感蟹祭」，集結「松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹」等三大名蟹，推出水煮松葉蟹、蟹膏紅雪蟹、海道產帝王蟹海苔包等多款料理，同時也首度攜手北海道拉麵名店「一幻」，推出限定款「一幻蝦味噌拉麵」，帶來滿滿的鮮味享受。

限時登場的「感蟹祭」活動中，主打款「水煮松葉蟹」選用水煮松葉蟹蟹腳作為主角，透過簡單的手法呈現蟹肉的原始鮮美，每盤50元。「蟹膏紅雪蟹」則是能夠品嚐到蟹香濃郁的紅雪蟹與蟹膏，每盤80元。「北海道產帝王蟹海苔包」嚴選北海道帝王蟹肉，搭配檸檬點綴，清爽滿足，每盤50元。「豪華蟹總匯」一次可以品嚐到紅雪蟹、松葉蟹及深海紅蟹，並以蟹膏與鮭魚卵點綴，每盤120元。

同樣走豪華路線的「爆量3種海味軍艦」集結鮪魚泥、紅雪蟹肉、鮭魚卵，味鮮鹹香，每份120元。「奢華蟹鮪拼盤」則有黑鮪魚大腹、中腹、生松葉蟹、水煮松葉蟹與紅雪蟹肉紫蘇葉包，呈現極致的海味盛宴，每套400元。其他還有「螃蟹奶油可樂餅」重新回歸，以及新登場的「香草冰淇淋&栗子地瓜派」。