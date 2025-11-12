拿到萬元普發你打算怎麼花？新光三越調查出爐 近7成要花在自己身上

拿到萬元普發，大家打算怎麼花? 新光三越以此為主題展開問卷調查，在回收的5,687份樣本數中，會把萬元普發「自己單獨規劃使用」高占67.7%，遠高於「與家人一起使用」的32.3%。當中，拿來「部分購物、部分儲蓄」占28.1%、全部用於購物犒賞自己占22%，尚未規劃者占18%。

受訪者輪廓當中女性比例占74.7%、男性為23.7%。在拿到萬元普發後，會把錢花在什麼地方的購物業種意願調查，依次呈現餐飲37.5%、服飾/鞋包31.6%、化妝品30.4%、智慧3C/娛樂設備30.1%。

依年齡差異的購物傾向方式，18–24歲的年輕族群高達51%會拿來買化妝品/保養、其次是服飾/鞋包41.2%、再來是3C占35.7％。25–34歲拿來選購化妝品/保養占40.2%，接著依序是餐飲34.4%、服飾 34.2%。

35–44歲餐飲占37.0%、3C占34.4%、服飾占30.9%。45–54歲餐飲占39.6%、服飾占30.4%、家電/家居28.4%。55+首選餐飲42.5%、超市民生31.3%、家電/家居28.9%。

從調查可見35歲至55+的首選都是餐飲，可以看出年輕世代與中堅世代、熟齡世代對於拿到萬元普發購物首選的差異。

如果拿到萬元普發三個月內須使用完畢，會如何規劃？回答分次小額消費占47.3%、一次性購買高單價商品占32.1%、儲蓄/投資占20.6%。