「2025 KPOP最美神顏」TOP18出爐！台灣女孩稱霸 2女團全員上榜

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @yeh.shaa_ @for_everyoung10 @roses_are_rosie
台灣女孩的絕美神顏又在KPOP界稱霸啦！由「TOP 100」網路票選日前所公布的「2025 KPOP最美神顏 」排行榜 ，共票選出75位最美KPOP偶像，其中第一名、第二名都由台灣女孩舒華、子瑜奪下；在TOP18中，i-dle、BLACKPINK都全員上榜，可見美貌與人氣都高人一等。但是也有不少網友認為aespa Karina與Winter、ITZY的留真與有娜排名太低。

以下列出「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18榜單，快看看你心目中的KPOP最美神顏有沒有上榜？

★「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18：

●TOP18：TWICE MOMO

圖／翻攝自IG @momo
●TOP17：BLACKPINK Rosé

圖／翻攝自IG @roses_are_rosie
●TOP16：BLACKPINK Lisa

圖／翻攝自IG @lalalalisa_m
●TOP15：IVE WONYOUNG張員瑛

圖／翻攝自IG @for_everyoung10
●TOP14：BLACKPINK Jisoo

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
●TOP13：TWICE CHAEYOUNG彩瑛

圖／翻攝自IG @chaeyo.0
●TOP12：BLACKPINK Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
●TOP11：MEOVV SOOIN

圖／翻攝自IG @meovv
●TOP10：ITZY CHAERYEONG李彩領

圖／翻攝自IG @chaerrry0
●TOP9：i-dle SOYEON田小娟

圖／翻攝自IG @tiny.pretty.j
●TOP8：i-dle Minnie

圖／翻攝自IG @min.nicha
●TOP7：i-dle YUQI宋雨琦

圖／翻攝自IG @yuqisong.923
●TOP6：BABYMONSTER CHIQUITA

圖／翻攝自IG @babymonster_ygofficial
●TOP5：ITZY YEJI黃禮志

圖／翻攝自IG @yezyizhere
●TOP4：i-dle MIYEON曹薇娟

圖／翻攝自IG @noodle.zip
●TOP3：IVE YUJIN安俞真

圖／翻攝自IG @_yujin_an
●TOP2：TWICE TZUYU周子瑜

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu
●TOP1：i-dle SHUHUA葉舒華

圖／翻攝自IG @yeh.shaa_
BLACKPINK TWICE 周子瑜
