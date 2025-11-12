「2025 KPOP最美神顏」TOP18出爐！台灣女孩稱霸 2女團全員上榜

台灣女孩的絕美神顏又在KPOP界稱霸啦！由「TOP 100」網路票選日前所公布的「2025 KPOP最美神顏 」排行榜 ，共票選出75位最美KPOP偶像，其中第一名、第二名都由台灣女孩舒華、子瑜奪下；在TOP18中，i-dle、BLACKPINK都全員上榜，可見美貌與人氣都高人一等。但是也有不少網友認為aespa Karina與Winter、ITZY的留真與有娜排名太低。

以下列出「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18榜單，快看看你心目中的KPOP最美神顏有沒有上榜？

★「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18：

●TOP18：TWICE MOMO

圖／翻攝自IG @momo

●TOP17：BLACKPINK Rosé

圖／翻攝自IG @roses_are_rosie

●TOP16：BLACKPINK Lisa

圖／翻攝自IG @lalalalisa_m

●TOP15：IVE WONYOUNG張員瑛

圖／翻攝自IG @for_everyoung10

●TOP14：BLACKPINK Jisoo

圖／翻攝自IG @sooyaaa__

●TOP13：TWICE CHAEYOUNG彩瑛

圖／翻攝自IG @chaeyo.0

●TOP12：BLACKPINK Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane

●TOP11：MEOVV SOOIN

圖／翻攝自IG @meovv

●TOP10：ITZY CHAERYEONG李彩領

圖／翻攝自IG @chaerrry0

●TOP9：i-dle SOYEON田小娟

圖／翻攝自IG @tiny.pretty.j

●TOP8：i-dle Minnie

圖／翻攝自IG @min.nicha

●TOP7：i-dle YUQI宋雨琦

圖／翻攝自IG @yuqisong.923

●TOP6：BABYMONSTER CHIQUITA

圖／翻攝自IG @babymonster_ygofficial

●TOP5：ITZY YEJI黃禮志

圖／翻攝自IG @yezyizhere

●TOP4：i-dle MIYEON曹薇娟

圖／翻攝自IG @noodle.zip

●TOP3：IVE YUJIN安俞真

圖／翻攝自IG @_yujin_an

●TOP2：TWICE TZUYU周子瑜

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu

●TOP1：i-dle SHUHUA葉舒華