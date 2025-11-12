聽新聞
0:00 / 0:00
「2025 KPOP最美神顏」TOP18出爐！台灣女孩稱霸 2女團全員上榜
台灣女孩的絕美神顏又在KPOP界稱霸啦！由「TOP 100」網路票選日前所公布的「2025 KPOP最美神顏 」排行榜 ，共票選出75位最美KPOP偶像，其中第一名、第二名都由台灣女孩舒華、子瑜奪下；在TOP18中，i-dle、BLACKPINK都全員上榜，可見美貌與人氣都高人一等。但是也有不少網友認為aespa Karina與Winter、ITZY的留真與有娜排名太低。
以下列出「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18榜單，快看看你心目中的KPOP最美神顏有沒有上榜？
★「2025 KPOP最美神顏」排行榜TOP18：
●TOP18：TWICE MOMO
●TOP17：BLACKPINK Rosé
●TOP16：BLACKPINK Lisa
●TOP15：IVE WONYOUNG張員瑛
●TOP14：BLACKPINK Jisoo
●TOP13：TWICE CHAEYOUNG彩瑛
●TOP12：BLACKPINK Jennie
●TOP11：MEOVV SOOIN
●TOP10：ITZY CHAERYEONG李彩領
●TOP9：i-dle SOYEON田小娟
●TOP8：i-dle Minnie
●TOP7：i-dle YUQI宋雨琦
●TOP6：BABYMONSTER CHIQUITA
●TOP5：ITZY YEJI黃禮志
●TOP4：i-dle MIYEON曹薇娟
●TOP3：IVE YUJIN安俞真
●TOP2：TWICE TZUYU周子瑜
●TOP1：i-dle SHUHUA葉舒華
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言