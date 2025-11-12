不甩關稅戰逆勢下跌 好市多這款橄欖油降價5成

好市多擁有高人氣的暢銷品、自有品牌科克蘭（Kirkland）有機特級初榨橄欖油降價了，去年3公升裝1,135元，竟然降到539元，降幅逾50%。先前外媒《Daily Meal》報導，因關稅戰因素，全球預估食用油價格將大幅上漲，但橄欖油卻逆勢下跌，以好市多科克蘭有機特級初榨橄欖油為例，今年夏天2公升裝從24.99美元（約776元新台幣）降至18.39美元（約571元新台幣），而3公升裝則從29.99美元（約931元新台幣）降至27.99美元（約869元新台幣）。台灣好市多則直接下殺到新台幣539元，難怪會員說很划算。

有好市多會員分享，日前逛賣場看到科克蘭橄欖油3公升裝只賣539元，去年都還要1,135元；連科克蘭西班牙冷壓初榨橄欖油3公升裝去年還賣1,189元，也降價至669元。

先前有外電報導，受關稅戰影響，歐盟進口的食用油產品──包括植物油、芥花油、大豆油、椰子油與酪梨油等──可能被課徵15%的關稅，進而推升橄欖油市場價格。不過，由於去年與今年橄欖產量豐收，價格反而出現回落趨勢。

好市多表示，自有品牌科克蘭有機特級初榨橄欖油一直很受會員喜愛，是人氣暢銷產品，這讓好市多有底氣和全球的供應商談判價錢，且從不同產區採購，藉此避開部分關稅衝擊。因此今年夏天，就把價格從每瓶2公升24.99美元（約776元新台幣）降至18.39美元（約571元新台幣），而3公升裝則從29.99美元（約931元新台幣）降至27.99美元（約869元新台幣）。