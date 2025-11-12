快訊

舉杯迎曙光！麥卡倫春宴系列The First Light 迎接來年新希望

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫「春宴系列The First Light」凝聚節慶的喜悅與情感，邀請品飲者舉杯於歲末之際，與摯愛共赴溫柔而永恆的團聚時光。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
洋溢團聚與新生氣息的歲末將至，全球威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）攜手紐西蘭插畫藝術家Bonnie Brown，推出年度限定第四款「春宴系列The First Light」，以全球最早迎接新年的城市——位於紐西蘭北島東岸的吉斯本（Gisborne）為靈感，創作出三幅插畫，捕捉從日落至晨曦的情感流轉，為歲末團聚時刻獻上最具儀式感的節慶首選，即日起於全台好市多獨家販售。

麥卡倫釀酒團隊嚴選歐洲紅橡木雪莉桶、美國白橡木雪莉桶與波本桶，精心揉合出明亮、柔潤且富層次的風味，如同南半球夏季的晴朗氣息。麥卡倫釀酒師Russell Greig表示：「『春宴系列 The First Light』延續麥卡倫對團聚時刻與分享的珍視，以光為引，邀請人們在新年的第一道晨曦中舉杯，開啟充滿希望的嶄新篇章。」

「春宴系列 The First Light」酒液呈自然琥珀色，散發莓果果醬、烤棉花糖與紐西蘭特有麥盧卡蜂蜜的甜潤芬芳；入口綻放焦糖、香草冰淇淋與經典紐西蘭甜點「Pavlova蛋白甜餅」的輕盈香甜；尾韻則以烘烤橡木與香料交織，勾勒節慶夜晚由熱鬧走向靜謐的節奏，無論純飲、搭配甜點或調製為清爽Highball，皆能為團聚時刻增添優雅儀式感。

麥卡倫邀請紐西蘭插畫家Bonnie Brown，以家鄉記憶創作包裝設計，靈感源自她與家人於吉斯本海岸迎接新年的儀式。包裝外層「紅暮」靈感源自紐西蘭傳統，人們圍坐營火共度一年的最後時刻，象徵年末的反思與回顧；中層「藍夜」描繪煙火映照午夜海洋的瞬間，迎來新年第一刻慶祝與喜悅的意象；內層「黃曙」描繪新年第一道曙光灑落紐西蘭海岸的景緻，以太陽初昇迎接希望與未來的全新開始。

「這次創作讓我回到與家人一同迎接新年的時刻，那是我最珍視的儀式。」Bonnie Brown表示：「成長於海岸邊，色彩與構圖自然映照出紐西蘭的生活節奏，也延續我與母親探索自然的記憶。」「春宴系列The First Light」不僅是一款佳釀，更是一場關於光與希望的節慶頌歌，邀請人們於歲末舉杯，迎接嶄新的開始。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝外層「紅暮」，象徵年末的反思與回顧；中層「藍夜」，象徵迎來新年第一刻慶祝與喜悅的意象；內層「黃曙」描繪新年第一道曙光灑落紐西蘭海岸的景緻。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「春宴系列The First Light」以南半球紐西蘭節慶文化為靈感，頌揚「慶祝」與「新生」，捕捉曙光初綻、萬物甦醒的溫暖與期待。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手紐西蘭插畫家Bonnie Brown以家鄉記憶為靈感，打造以「光」為題的創意包裝。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
無論是純飲、搭配甜點或調製為清爽Highball，麥卡倫「春宴系列The First Light」皆能為團聚時刻增添優雅儀式感。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
紐西蘭 甜點 威士忌 美國
