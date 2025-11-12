漢來日月行館限時優惠引爆話題 一泊二食原價17萬、周年慶10萬有找

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來日月行館無邊際泳池，為館內熱門打卡景點，深受房客喜愛。圖／漢來日月行館提供

坐落於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，開幕滿一週年，館方自11月起推出一系列周年慶限定活動與住宿專案，包括旅拍體驗、公益音樂會與星空電影院住房日等亮點企劃。其中最吸睛的是12月12日限定推出的「皇家套房」專案，原價17萬3,700元的頂級住房，當日優惠價僅9萬8,888元，並加贈星空電影院電影票。

漢來日月行館以「頂級奢華、文化品味」為定位，開幕以來屢登旅宿話題榜。此次周年慶活動從11月延續至年底，讓旅客能在藝術與自然交融的湖畔時光中，體驗別具儀式感的住宿體驗。

漢來日月行館此次推出的「週年慶限定住宿專案」，其中「旅拍住宿專案」由專業攝影師於館內六大景點提供一小時拍攝服務，並贈送精修照片，為旅人留下專屬於旅途的珍貴回憶。此專案以「套房」以上指定房型，一泊二食每晚40,011元起。漢來日月行館有「湖畔美術館」之美譽，館內陳設藝術品是旅客鏡頭下最迷人的風景；此次旅拍規劃景點包括草間彌生《南瓜》、瑞士藝術家Ugo Rondinone《西北海峽》，以及社群上討論度最高的「無邊際泳池」等人氣打卡點。

此外，飯店將於11月29日邀請地利國小的小朋友於館內舉辦音樂會，讓房客在湖光山色間欣賞布農族的純淨童聲，感受溫暖與感動；同時藉此發揮企業社會責任，安排學童參與餐飲禮儀體驗與教學，讓文化教育向下紮根。週年慶活動將一路延續至12月，館方特別於12月12日推出當日限定「星空電影院住房專案」，凡入住「尊榮湖景客房」房客，加5,555元，可升等至貴賓套房、加價9,999元則可升等至豪華套房，並贈送星空電影院電影票，讓旅人可以在星空下享受沉浸式的視聽饗宴。

同日，館內最頂級的「皇家套房」也將推出限時一日、僅此一間的獨家優惠，一泊二食原價173,700元，當日以98,888元的超值價格加贈4張星空電影院電影票，邀請旅客於日月潭畔，以尊榮的方式共度漢來日月行館一周年慶的璀璨時刻。

「皇家套房」將推出限時一日、僅此一間的獨家優惠，一泊二食原價17萬3,700元，12月12日以9萬8,888元超殺優惠登場。圖／漢來日月行館提供
星空電影院住房專案 尊榮湖景客房加價升等套房，並贈送星空電影院電影票。圖／漢來日月行館提供

