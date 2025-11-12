台中鳳凰聯手台啤雲豹打造限量「浪 Live 電豹女主題房」
飯店業跨界運動圈再掀話題！台中鳳凰酒店宣布與台啤永豐雲豹籃球隊攜手合作，推出限量「浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案」，將飯店客房化身為專屬粉絲的豹香基地。
浪Live電豹女X鳳凰應援住房從即日起開賣至12月30日，凡入住主題房即可一次帶走房內的浪Live電豹女主題周邊商品，更可獲贈長榮鳳凰酒店（礁溪）跨年晚會VIP入場券，讓熱情從賽場延燒至溫泉度假。
為打造最具話題的「應援旅宿體驗」，台中鳳凰酒店特別以浪Live電豹女為主題設計房型，將應援能量延伸至住宿空間，營造粉絲專屬的熱血氛圍。房內以女孩元素佈置，呈現青春與活力的視覺體驗，讓粉絲一踏入房間就感受滿滿偶像魅力。
浪Live電豹女X鳳凰應援住房專案平日雙人一泊一食每晚4,288元，每日限量售完為止。凡入住主題房，即可獲得價值超過3,000元的浪Live電豹女周邊商品組，內含抱枕、毛巾、鑰匙圈、應援扇與3D視覺海報等限量收藏，讓粉絲一次帶回滿滿驚喜與回憶。
此外，凡入住主題房再加贈長榮鳳凰酒店（礁溪）「浪Live電豹女跨年晚會」VIP入場券，粉絲能於跨年夜近距離感受女孩魅力，現場更提供宵夜輕食與特調雞尾酒，以美食與音樂陪伴倒數時刻，共迎璀璨新年。
本次專案也加碼推出「簽名籃球抽獎活動」，所有預訂並入住主題房的房客皆可參與，有機會獲得浪Live電豹女親筆簽名的限量籃球，為旅宿體驗增添珍藏價值與粉絲榮耀。
入住專案，同時可享用吃到飽早午餐「鳳凰食號」，集結多國美食、手作甜點、現煮料理於一體，被譽為台中最高CP值早午餐，為粉絲旅宿假期注入滿滿能量與幸福感。
配合台啤永豐雲豹球季賽事，台中鳳凰酒店同步推出「鳳凰應援住房專案」，只要於賽事前後期間，2026年1月15日至1月21日及2026年3月12日至3月18日入住並出示球賽門票憑證，即可享專屬優惠房價。
球迷能在觀賽之餘，入住台中鳳凰酒店放鬆身心，享受全台中最具CP值的豐盛早午餐，延續專屬的應援時光。
台中鳳凰酒店表示，希望藉由與台啤永豐雲豹的合作，讓飯店成為球迷的第二個主場，不論是追星、觀賽或度假，都能在台中鳳凰找到專屬的熱血與放鬆。讓鳳凰與浪Live電豹女的相遇，不只是聯名，更是一場跨界能量的交流。
