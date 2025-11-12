快訊

「貓下去」沖繩冰啤大賽開戰！挑戰乾杯贏機票、冠軍Chill飛沖繩

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
限定酒款「Orion沖繩冰啤」可品嚐到伊江島大麥的天然原味，再以黑糖帶出焦糖甜韻，石榴與檸檬增添酸香層次。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
限定酒款「Orion沖繩冰啤」可品嚐到伊江島大麥的天然原味，再以黑糖帶出焦糖甜韻，石榴與檸檬增添酸香層次。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歲末將至，曾連續四年獲得「500盤」肯定、作家舒國治口中「台北歡樂角落」的台北餐酒館龍頭「貓下去」，攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat. Orion第一屆世界盃沖繩冰啤大賽」，活動自即日起至2026年1月3日 限時登場。

以玩味台式餐飲著稱的「貓下去」，本次選用店內人氣現拉 Orion生啤為基底，推出限定酒款「Orion沖繩冰啤」。這款特調融合沖繩在地風土原料釀造的啤酒香氣，可品嚐到伊江島大麥的天然原味；再以黑糖帶出焦糖甜韻，石榴與檸檬增添酸香層次，清爽順滑的口感在冬夜裡如同啜飲一口陽光，完美展現雙品牌自由、放鬆的Chill精神。

活動期間至「貓下去」報名參加「沖繩冰啤挑戰賽」，即可以380元報名費（含一杯Orion沖繩冰啤） 參賽，挑戰賽採「計時關卡」進行，每人每日限挑戰一次，酒杯最快見底者晉級決賽；排行榜隨挑戰每週更新，最終前八強選手，將於2026年1月3日同場對決，優勝者即可獲得「單人沖繩來回機票」。

除體驗冰啤大賽贏機票之外，「貓下去」也同步推出期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「貓下去」同步推出期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「貓下去」同步推出期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

