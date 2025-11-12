真的有寶可夢森林！「PokéPark KANTO」寶可夢樂園11/21門票開賣 設施、限定商品搶先看
The Pokémon Company宣布，首座戶外常設型設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」預定於2026年2月5日在東京多摩丘陵的讀賣樂園正式開幕，門票將於11月21日晚間6時起開放販售，訓練家們機票準備訂起來！
光用想像就療癒到不行的新園區，為Pokémon系列首座戶外常設型主題設施，佔地約2.6公頃，除改建部分既有區域外，更新闢全新園地，完整再現寶可夢世界。園區主要分為「寶可夢森林」與「草紗鎮」2大主題區域，讓訓練家們能在自然與城鎮間展開一日冒險。
「寶可夢森林」全長約500公尺，擁有高低起伏的地形與原始自然環境，遊客可在探索研究設施的同時，邂逅棲息其中的寶可夢們。穿越森林後將抵達「草紗鎮」，由西獅海壬噴水池迎接訓練家。鎮上設有「寶可夢中心」與「友好商店」，能欣賞透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，並品嚐以妙蛙種子、小火龍、傑尼龜招式為靈感設計的特色飲品。
鎮內「道館」每日上演寶可夢舞台表演，「訓練家市集」與「皮卡皮卡大派對」則以紅屋頂攤車與電屬性寶可夢協力發電的遊樂設施吸引目光。以伊布為主題的「布伊布伊漫步」旋轉木馬，以及可與不同寶可夢互動的「親親寶可夢小屋」也為遊客帶來驚喜。由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更可讓來訪的訓練家們與鎮上的寶可夢們盡情同樂。回程前，還可至「寶可夢發燒友商店」選購限定紀念品。
持「精英訓練家通行證」除了可重複進入寶可夢森林、免費優先搭乘2種遊樂設施各1次、在預約座位欣賞草紗道館表演、獲得獨家商品，更可享皮卡丘與伊布的特別接待與專屬合照。
首批門票包含「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」2種，預計2026年夏季起將新增「小鎮通行證」。票價依日期浮動，2月5日至3月31日場次採抽籤制，申請期間為11月21日至12月8日，中籤者於12月下旬通知並於12月31日前完成付款。
需特別注意，「寶可夢森林」區因地形陡峭設有入場限制，未滿5歲幼童及無法攀爬110階階梯者等將無法入場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言