ISSEY MIYAKE X Apple聯手來出「包」？11月14全球上市雙尺寸多色任選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於使用羅紋布料、開放式結構，平面擺放時將呈現為一塊平整結構，由ISSEY MIYAKE打造的iPhone Pocket將可以手持、掛載於包包或直接配戴的多重用途。圖／ISSEY MIYAKE提供
由於使用羅紋布料、開放式結構，平面擺放時將呈現為一塊平整結構，由ISSEY MIYAKE打造的iPhone Pocket將可以手持、掛載於包包或直接配戴的多重用途。圖／ISSEY MIYAKE提供

日系服裝設計師品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」為設計靈感，透過經典的皺摺與特殊布料，創造出貫穿東西的服裝語彙。品牌近日與APPLE跨界聯名，推出布料手機殼（包）：「iPhone Pocket」，將從本周五開始限量上市！

為此MIYAKE DESIGN STUDIO的設計總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）表示，iPhone Pocket的設計展現iPhone與使用者間的連結，並承襲蘋果產品一貫的多功能與全面性，尤其iPhone Pocket探索了「以自己的方式配戴 iPhone的樂趣」概念，其簡約設計正與ISSEY MIYAKE的設計一拍即合，「通過留白來激發更多可能性和個性化解讀。」

由於使用羅紋布料、開放式結構，平面擺放時將呈現為一塊平整結構，由ISSEY MIYAKE打造的iPhone Pocket將可以手持、掛載於包包或直接配戴的多重用途，短肩帶共有八色可選、可肩帶則提供豐富三色，展現一如ISSEY MIYAKE在布料與色彩上的多重實驗性；其設計靈感源自於打造額外口袋，簡約設計可包覆iPhone，伸展時開放式布料還可展現內部物品，並方便使用者隨時讀取iPhone螢幕資訊。

本周五11月14日開始，iPhone Pocket將可在台北101或法國、義大利、日本、韓國、新加坡、美國、英國與中國指定Apple Store零售店與apple.com官方網站購買；短款肩帶提供包含檸檬黃、橘黃、紫色、粉紅色、孔雀藍、寶石藍、肉桂色和黑色八色可選，訂價4,990元，長肩帶提供合計寶石藍、肉桂色和黑色三種顏色可選，色彩繽紛、充滿活力，訂價7,790元。

ISSEY MIYAKE經典的「一塊布」靈感，跳脫了手機「殼」的硬體制式想像。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE經典的「一塊布」靈感，跳脫了手機「殼」的硬體制式想像。圖／ISSEY MIYAKE提供
帶著豐富色彩的布料是ISSEY MIYAKE服裝設計的經典特色，也像為手機「披」上一層新衣、換然一新。圖／ISSEY MIYAKE提供
帶著豐富色彩的布料是ISSEY MIYAKE服裝設計的經典特色，也像為手機「披」上一層新衣、換然一新。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE為APPLE設計的iPhone Pocket共有短款肩帶提供包含八色可選，訂價4,990元；長肩帶提供三種顏色，訂價7,790元。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE為APPLE設計的iPhone Pocket共有短款肩帶提供包含八色可選，訂價4,990元；長肩帶提供三種顏色，訂價7,790元。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE與APPLE合作發表了全新「iPhone Pocket」，並將在本周五開始於官方網站、實體通路同步銷售。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE與APPLE合作發表了全新「iPhone Pocket」，並將在本周五開始於官方網站、實體通路同步銷售。圖／ISSEY MIYAKE提供

