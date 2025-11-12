萬元現金入帳！新光三越推加碼搶商機 拚業績增5%

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
政府普發萬元現金陸續入帳，百貨龍頭新光三越推出包括刷卡送點數、會員抽獎等加碼活動。記者林海／攝影
政府普發萬元現金今起陸續入帳，百貨業者也紛紛加碼要搶商機，百貨龍頭新光三越推出包括刷卡送點數、會員抽獎等，預估將帶動11月業績成長5%，加碼活動10天期間來客數近400萬，成長5%~10%。

新光三越表示，根據調查，在確定普發現金後，有5成會員迫不及待想消費，7成要犒賞自己，最期待萬元價值放大，更有近八成會員會使用在新光三越。

新光三越表示，有高達7成會員選擇「犒賞自己」、「使用在生活必需品」，3成的人要跟家人一起集資使用，最想消費的前三名依序為「餐飲」、「服飾鞋包」及「化妝品」，同時消費者亦傾向將普發金用於採購生活必需品與囤貨補給。

新光三越表示，今年1月至10月比較辛苦，但隨著週年慶、政府普發萬元政策、天氣轉涼等利多因素助攻下，帶動秋冬消費需求，看好第四季買氣可望明顯回升，進一步帶動整體市場景氣。

新光三越也說，受到普發萬元、天氣轉涼等利多助攻，第三波周年慶包括台南新天地、小西門、左營、Diamond Tower等4店表現超乎預期，女性雜貨、名品、家庭用品、餐飲表現都很好。

針對萬元加碼，新光三越表示，當日當店刷10大銀行信用卡累計滿1萬，可兌換skm points 1萬點，若是消費2萬，可拆兩張卡刷各領1萬點，並選擇周年慶店別疊加回饋率可達20%以上，全館單卡累計滿萬即可參加萬點回饋，此外，會員單筆刷1萬元可得1萬點回饋、3次Airpods抽獎機會、1次黃金抽獎機會、1次百萬點抽獎機會。

