寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）與以精湛漆藝與傳統螺鈿技法聞名的日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai）攜手合作，推出日本限定的Lvcea Notte di Luce表盤腕表。.每一只錶盤皆由大師於京都工坊親手打造，獨一無二，流光溢彩，宛如獻給光的頌歌。

此次合作以「光」為共通語言，開啟以現代視角詮釋傳統工藝的對話。淺井康宏是日本漆藝（Urushi）與螺鈿（Raden）技法的代表性大師，淺井康宏 (Yasuhiro Asai) 長年以「光」作為創作核心，靈感取自太陽、彩虹與珍珠母貝自然折射的電光虹彩。他在京都傳統工坊中以古老工法融合當代技術，構築兼具靜謐與現代感的藝術作品。深受日本文化啟發的寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani在某次造訪日本時與淺井康宏首度會面，促成了兩款Lvcea特別限定表盤的誕生。

源自史前時代的漆藝，以質地濃稠、色澤溫潤的天然樹脂為基底，最初作為包覆器物的保護塗層，並逐漸成為日本優雅與精緻的象徵。「螺鈿」，意為「閃耀的繪畫」，此細工技法自1300年前開始出現在漆藝，以細小的珍珠母貝或金箔碎片嵌入深邃漆面，構成繁複紋理；而在深邃漆黑底色襯托下，每一片珍珠母貝皆於光影交錯間熠熠生輝，宛如星光點點的夜空。