寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）與以精湛漆藝與傳統螺鈿技法聞名的日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai）攜手合作，推出日本限定的Lvcea Notte di Luce表盤腕表。.每一只錶盤皆由大師於京都工坊親手打造，獨一無二，流光溢彩，宛如獻給光的頌歌。

此次合作以「光」為共通語言，開啟以現代視角詮釋傳統工藝的對話。淺井康宏是日本漆藝（Urushi）與螺鈿（Raden）技法的代表性大師，淺井康宏 (Yasuhiro Asai) 長年以「光」作為創作核心，靈感取自太陽、彩虹與珍珠母貝自然折射的電光虹彩。他在京都傳統工坊中以古老工法融合當代技術，構築兼具靜謐與現代感的藝術作品。深受日本文化啟發的寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani在某次造訪日本時與淺井康宏首度會面，促成了兩款Lvcea特別限定表盤的誕生。

源自史前時代的漆藝，以質地濃稠、色澤溫潤的天然樹脂為基底，最初作為包覆器物的保護塗層，並逐漸成為日本優雅與精緻的象徵。「螺鈿」，意為「閃耀的繪畫」，此細工技法自1300年前開始出現在漆藝，以細小的珍珠母貝或金箔碎片嵌入深邃漆面，構成繁複紋理；而在深邃漆黑底色襯托下，每一片珍珠母貝皆於光影交錯間熠熠生輝，宛如星光點點的夜空。

這次合作特地選用2014年問世的Lvcea腕表為畫布，結合精鋼的亮眼光芒、玫瑰金的溫潤與鑽石的璀璨。Lvcea Notte di Luce腕表表盤需耗時60天精雕細作，每一層漆面都需以木炭細緻打磨，循序堆疊出深度與光澤。漆藝家淺井康宏以精準眼光審視每一片珍珠母貝碎片的虹彩光澤與形狀，從中挑選最適合的細片，再逐一拼嵌成鮮明生動的光之馬賽克。最終拋光完成後，光芒彷彿自漆底深處浮現，綻放獨有的璀璨光輝，在表圈鑽石的襯托下，更顯層次閃耀迷人。

BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte Di Luce製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
（由左至右）日本漆藝大師淺井康宏與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani _@Credit Maciej Kucia。圖／寶格麗提供
（由左至右）日本漆藝大師淺井康宏與寶格麗腕表產品設計執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani _@Credit Maciej Kucia。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Lvcea Notte di Luce日本限定藍綠色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供

