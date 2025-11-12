北海道湯咖哩「SOUP CURRY KING」首登台！台灣限定「櫻桃鴨胸」必吃

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
套餐甜點皆為自製北海道經典風味，包括有日式布丁、北海道半熟乳酪蛋糕等品項。圖／北海町餐飲提供
來自北海道的人氣湯咖哩「SOUP CURRY KING」正式登台，預計於11月14日在台中開設首間海外分店。店內提供有軟嫩雞腿湯咖哩、日式角煮湯咖哩等明星餐點，同時還有台灣限定款「櫻桃鴨胸湯咖哩」，以及人氣冰淇淋「Double V」聯名甜點。為慶祝新店開幕，11月14日至11月16日期間，前100名顧客可獲得「品牌帆布袋」。

「SOUP CURRY KING」連續兩年入選日本美食評論網站食べログ（Tabelog）百大名店，並獲得3.69分的高分，被日本美食家視為「頂尖湯咖哩代表」，也是北海道必吃名店之一。此次由台中上和園滷味第三代引進來台，正式跨足海外。全店以具現代感的「日式文青風」打造，營造出溫潤沉穩的氛圍。從用餐環境、擺盤視覺，到廚房製程，全店皆以更高規格重現北海道原味。

SOUP CURRY KING的湯咖哩湯底採用「W Soup（Double Soup）」雙重湯底技法，跳脫坊間常見的洋蔬湯底，改以豚骨與雞骨為基底，融合昆布、柴魚、沙丁魚乾的和風高湯精髓，打造出濃郁卻不膩口的「W Soup」雙湯湯底。再搭配天然蔬果與香料長時間熬煮，歷時18小時。同時台灣版統一採「10種時蔬豐盛標配」，搭配馬鈴薯、紅蘿蔔、花椰菜、栗子南瓜、青椒、玉米筍、鴻禧菇、茄子、秋葵、蓮藕等10種時蔬，加上半顆水煮蛋，帶來豐富的營養與風味層次。

最具代表性的「軟嫩雞腿湯咖哩」選用新鮮雞腿肉，先高壓燉煮再酥炸處理，搭配濃郁的湯頭更能呈現深邃風味，每份350元。「日式角煮咖哩」則以慢火燉煮的厚切帶皮豬五花肉為主角，軟嫩入味，每份360元。台灣限定版本「櫻桃鴨胸湯咖哩」選用肉質軟嫩的櫻桃鴨胸肉，呈現出日本吃不到的風味，每份390元。其他還有牛肉壽喜燒湯咖哩、海鮮盛合湯咖哩、野菜湯咖哩等不同品項，每份280元起，均有5種不同辣度選擇。

除了湯咖哩之外，店內同步供應日式布丁、北海道半熟乳酪蛋糕等經典甜點，還有日本人氣飲品「拉昔（Lassi）」，共有經典原味、草莓、葡萄3種口味，沁涼解膩。同時SOUP CURRY KING也於開幕期間攜手台北人氣義式冰淇淋「Double V」，提供柚子檸檬、紅心芭樂、北川半兵衛焙茶、伊朗開心果等口味的冰品，增添用餐尾聲的甜蜜感。

為慶祝新店開幕，11月14日至11月16日期間，凡來店點餐並加入官方LINE@帳號，前100名顧客，即可兌換「SOUP CURRY KING品牌帆布袋」，送完為止。

【SOUP CURRY KING 台中店】

地址：台中市西區五權路113號1樓

日本人氣飲品「拉昔」酸甜順口，清爽解辣。圖／北海町餐飲提供
北海道人氣湯咖哩「SOUP CURRY KING」正式登台。圖／北海町餐飲提供
牛肉壽喜燒湯咖哩，380元。圖／北海町餐飲提供
台灣限定「櫻桃鴨胸湯咖哩」，390元。圖／北海町餐飲提供
鎮店招牌「軟嫩雞腿湯咖哩」350元。圖／北海町餐飲提供
日式角煮湯咖哩，360元。圖／北海町餐飲提供
海鮮盛合湯咖哩，420元。圖／北海町餐飲提供
SOUP CURRY KING與人氣冰淇淋 Double V 聯名，推出四種口味冰品。圖／北海町餐飲提供
日本美食 北海道 雞腿
