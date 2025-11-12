快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

客製化Loro Piana第一款經典圍巾！最暖心的送禮選擇期間限定店登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）蔡思韵、泰星Mario Maurer、蔡卓妍出席Loro Piana 2025 Holiday Gifting香港期間限定店開幕。圖／Loro Piana提供
（由左至右）蔡思韵、泰星Mario Maurer、蔡卓妍出席Loro Piana 2025 Holiday Gifting香港期間限定店開幕。圖／Loro Piana提供

年底佳節臨近，呼應節日的熱鬧氣氛，Loro Piana呈獻一系列心意盛禮，其中經典的Unito毛毯和Grande Unita圍巾還特別提供個人化設計服務。Loro Piana也自即日起至11月23日在香港太古廣場打造2025 Holiday Gifting期間限定店，包括泰國著名影星Mario Maurer、歌手兼演員蔡卓妍、演員蔡思韵，都特地出席開幕活動。

在指定Loro Piana精品店內的專屬訂製區內，可品牌專業工匠的協助下為Grande Unita圍巾與Unito毛毯繡上名字簡寫。Grande Unita圍巾是Loro Piana於1980年代初推出的第一款成品，見證品牌從纖維及面料供應商成功轉型為時尚品牌。圍巾運用品牌的標誌性「Frisson」表面處理技術，為極致柔滑的面料賦予獨特的亮麗光澤。兩款產品均提供各種大地色系、中性色調、柔和粉紅色、綠色和藍色可選，而毛毯更備有奪目的紅色。

除此之外，探索各種豐富的設計主題的Library of Prints Carré圍巾系列，於今年秋冬推出的Acquerelli di Natura印花圖案由畫家以水彩色調和抽象風格重現阿根廷、蘇格蘭、澳洲、紐西蘭和阿爾卑斯山美景。亦有來自昔日設計的紀念圖案、精緻花朵，以及描繪安第斯山脈駱馬和蒙古山羊等珍貴動物的插畫特色印花可選。

品牌首個餐具系列Punti a Maglia新作，優雅結合法國瓷器傳統與品牌的精湛紡織技藝：於利摩日製造的餐具系列，裝飾如實重現特色針法的複雜紗線紋飾圖案。全新獨特香氣的Mystic Fleece、Cashfur Cloud 和 Smoky Tweed香氛蠟燭令人想起駱馬羊毛、羊絨和珍貴羊毛等奢華稀有面料。

Loro Piana 2025-2026年秋冬精選禮品圍巾系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025-2026年秋冬精選禮品圍巾系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025-2026年秋冬精選保暖單品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025-2026年秋冬精選保暖單品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025-2026年秋冬精選禮品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025-2026年秋冬精選禮品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Holiday Gifting香港期間限定店自即日起至11月23日在香港太古廣場登場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2025 Holiday Gifting香港期間限定店自即日起至11月23日在香港太古廣場登場。圖／Loro Piana提供

品牌 圍巾 設計
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

保時捷Sonderwunsch計畫！911 Carrera T「Formosa」致敬寶島精神 展現極致客製工藝

自帶盛放花朵的花瓶與陶瓷邊桌好浪漫！FENDI驚艷2025邁阿密設計展

曾敬驊、牧森型男帥穿DIOR新裝 B30球鞋復古又前衛

先進封裝成台積電「第二條護城河」 法人點名三檔相關供應鏈受惠

相關新聞

ISSEY MIYAKE X Apple聯手來出「包」？11月14全球上市雙尺寸多色任選

日系服裝設計師品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）以「一塊布」為設計靈感，透過經典的皺摺與特殊布料，創造出貫穿東西的...

萬元現金入帳！新光三越推加碼搶商機 拚業績增5%

政府普發萬元現金今起陸續入帳，百貨業者也紛紛加碼要搶商機，百貨龍頭新光三越推出包括刷卡送點數、會員抽獎等，預估將帶動11...

寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）與以精湛漆藝與傳統螺鈿技法聞名的日本漆藝大師淺井康宏（Yasuhiro Asai）攜手...

北海道湯咖哩「SOUP CURRY KING」首登台！台灣限定「櫻桃鴨胸」必吃

來自北海道的人氣湯咖哩「SOUP CURRY KING」正式登台，預計於11月14日在台中開設首間海外分店。店內提供有軟...

客製化Loro Piana第一款經典圍巾！最暖心的送禮選擇期間限定店登場

年底佳節臨近，呼應節日的熱鬧氣氛，Loro Piana呈獻一系列心意盛禮，其中經典的Unito毛毯和Grande Uni...

蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列薈萃蕭邦高級製表工藝與日本匠人傳統的設計，包括一枚獨一無二的全新L.U.C ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。