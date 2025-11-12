客製化Loro Piana第一款經典圍巾！最暖心的送禮選擇期間限定店登場

年底佳節臨近，呼應節日的熱鬧氣氛，Loro Piana呈獻一系列心意盛禮，其中經典的Unito毛毯和Grande Unita圍巾還特別提供個人化設計服務。Loro Piana也自即日起至11月23日在香港太古廣場打造2025 Holiday Gifting期間限定店，包括泰國著名影星Mario Maurer、歌手兼演員蔡卓妍、演員蔡思韵，都特地出席開幕活動。

在指定Loro Piana精品店內的專屬訂製區內，可品牌專業工匠的協助下為Grande Unita圍巾與Unito毛毯繡上名字簡寫。Grande Unita圍巾是Loro Piana於1980年代初推出的第一款成品，見證品牌從纖維及面料供應商成功轉型為時尚品牌。圍巾運用品牌的標誌性「Frisson」表面處理技術，為極致柔滑的面料賦予獨特的亮麗光澤。兩款產品均提供各種大地色系、中性色調、柔和粉紅色、綠色和藍色可選，而毛毯更備有奪目的紅色。

除此之外，探索各種豐富的設計主題的Library of Prints Carré圍巾系列，於今年秋冬推出的Acquerelli di Natura印花圖案由畫家以水彩色調和抽象風格重現阿根廷、蘇格蘭、澳洲、紐西蘭和阿爾卑斯山美景。亦有來自昔日設計的紀念圖案、精緻花朵，以及描繪安第斯山脈駱馬和蒙古山羊等珍貴動物的插畫特色印花可選。