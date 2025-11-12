蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列薈萃蕭邦高級製表工藝與日本匠人傳統的設計，包括一枚獨一無二的全新L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，以及全球限量25枚的L.U.C XP Nihontō腕表。品牌聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）長期熱愛日本文化中將日常器物昇華至藝術品層次的傳統，其中匠人一絲不苟的工藝、敏銳的美學觸覺，以及在追求完美過程中所展現的謙遜態度，與L.U.C系列尊崇傳統、昇華細節的製表哲學不謀而合，促成次系列時計的誕生。

搭載微型自動盤L.U.C 96.41-L超薄自動機芯的L.U.C XP Nihontō腕表，表盤以珍罕的大馬士革鋼手工打造，其工藝靈感源自鑄煉日本刀（nihontō）所用的神聖鋼材——Tamahagane（「玉鋼」），由加熱至超過攝氏1000度的海綿鐵志成。手工鍛造表盤120至160層鋼材反覆疊加鍛打而成，呈現出變幻萬千的雲紋圖案，猶如火焰的舞動光影，呼應「諸行無常」的禪意哲學。

L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表靈感來自於武士世界及其道德準則。這款時計由蕭邦的工藝巨匠純手工雕琢，表盤中央為象徵榮譽、紀律與忠誠的武士「面頬」面具，怒張的鬚眉與懾人的口部造型，令人聯想起江戶時代的鐵製面具，體現充滿力量感的尚武美學。表殼中層教錯刻畫激烈戰場與靜心冥想場景的微縮雕刻壁畫；表耳之間刻有民間傳說守護武士的「鬼」（oni），表圈上的圖案靈感源自傳統盔甲，如扁平的「毛引威」（kebidi odoshi）編繩，以及讓人聯想起古代面具的裝飾；機芯上則裝飾了形象化的海浪圖騰與守護聖殿的的神話動物「狛犬」；表冠則精雕細琢一朵牡丹。

L.U.C Full Strike「武士精神」腕表搭載蕭邦表廠於2016年推出的三問報時機芯，保護表盤的水晶玻璃表鏡和鳴響報時的音簧，由同一塊藍寶石水晶加工而成，賦予腕表賦予獨一無二的奏鳴響度。機芯擁有專用於自鳴報時獨立發條盒，確保完整報時，並配備精妙的自鳴按鈕離合系統，能在當鳴響時隨時按下啟動按鈕而不會影響機芯，巧妙設計正在申請專利。