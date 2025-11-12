快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列薈萃蕭邦高級製表工藝與日本匠人傳統的設計，包括一枚獨一無二的全新L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，以及全球限量25枚的L.U.C XP Nihontō腕表。品牌聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）長期熱愛日本文化中將日常器物昇華至藝術品層次的傳統，其中匠人一絲不苟的工藝、敏銳的美學觸覺，以及在追求完美過程中所展現的謙遜態度，與L.U.C系列尊崇傳統、昇華細節的製表哲學不謀而合，促成次系列時計的誕生。

搭載微型自動盤L.U.C 96.41-L超薄自動機芯的L.U.C XP Nihontō腕表，表盤以珍罕的大馬士革鋼手工打造，其工藝靈感源自鑄煉日本刀（nihontō）所用的神聖鋼材——Tamahagane（「玉鋼」），由加熱至超過攝氏1000度的海綿鐵志成。手工鍛造表盤120至160層鋼材反覆疊加鍛打而成，呈現出變幻萬千的雲紋圖案，猶如火焰的舞動光影，呼應「諸行無常」的禪意哲學。

L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表靈感來自於武士世界及其道德準則。這款時計由蕭邦的工藝巨匠純手工雕琢，表盤中央為象徵榮譽、紀律與忠誠的武士「面頬」面具，怒張的鬚眉與懾人的口部造型，令人聯想起江戶時代的鐵製面具，體現充滿力量感的尚武美學。表殼中層教錯刻畫激烈戰場與靜心冥想場景的微縮雕刻壁畫；表耳之間刻有民間傳說守護武士的「鬼」（oni），表圈上的圖案靈感源自傳統盔甲，如扁平的「毛引威」（kebidi odoshi）編繩，以及讓人聯想起古代面具的裝飾；機芯上則裝飾了形象化的海浪圖騰與守護聖殿的的神話動物「狛犬」；表冠則精雕細琢一朵牡丹。

L.U.C Full Strike「武士精神」腕表搭載蕭邦表廠於2016年推出的三問報時機芯，保護表盤的水晶玻璃表鏡和鳴響報時的音簧，由同一塊藍寶石水晶加工而成，賦予腕表賦予獨一無二的奏鳴響度。機芯擁有專用於自鳴報時獨立發條盒，確保完整報時，並配備精妙的自鳴按鈕離合系統，能在當鳴響時隨時按下啟動按鈕而不會影響機芯，巧妙設計正在申請專利。

這枚獨一無二的時計，備有專屬表盒，盒上鐫刻著「義」、「勇」、「誠」、「忠」等武士道信條中的箴言，內襯紅色「kamosho」傳統日本織布，表盒中央更以雲杉木打造專屬共鳴箱，專為放大報時裝置的聲學效果而設，完美呈現藍寶石水晶音簧的純淨音色與豐富音調。

獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證，2,539萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，125萬元，全球限量25枚。圖／蕭邦提供

腕表 日本
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「我會陪妳到最後！」陳文茜抗癌遇李敖最後護士 病房內吃麵結拜姊妹

蕭邦以三款獨家限量L.U.C跳時表 致敬日本傳統文化與禪思

北市交亞洲巡演走務實路線 打造歐美巡演敲門磚

蕭邦鋼琴大賽：亞裔參賽者壟斷的音樂鬥琴盛會

相關新聞

蕭邦致敬日本傳統工藝 L.U.C Full Strike水晶三問薈萃絕美武士道金雕

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列薈萃蕭邦高級製表工藝與日本匠人傳統的設計，包括一枚獨一無二的全新L.U.C ...

串流付費平台2025十大人氣榜單

台灣OTT收視版圖大洗牌？LINE TV×KKTV明年將聯手戰Netflix、Disney+，誰是網友心中的第一名？

跟著Mina、韓韶禧學造型？歲末派對妝感、服裝、珠寶這樣搭最仙氣

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習亮點不失為快速上手方法，而近日韓星韓...

吃得到fumée燒鳥！inari限時企劃　招牌鵪鶉蛋、雞頸肉、雞翅上桌

繼邀請東京割烹居酒屋名廚酒井英彰、菲律賓主廚Jeston Chua接連來台推出聯名套餐後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「i...

波士頓活龍蝦買一送一！Théorie Theory法式牛排館開幕 東區約會優選店再加一

理性與浪漫的交織 品味一場關於美味的哲思 在 Théorie Theory 法式牛排館， 美味並非偶然的靈感，而是一套能被理解、也能被分享的「理論」。 品牌名稱中，「Théorie」象徵料理的

侯布雄耶誕蛋糕登場！雪人慕斯、耶誕樹造型太夢幻 限量預購開跑

冬季將至，耶誕的香甜氣息在空氣中瀰漫，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THÉ／LA BOUTIQU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。