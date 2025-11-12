火鍋季黑馬！滿漢大餐「Gold 系列」熱銷破200萬碗

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
不是火鍋店出的湯底？黃金酸辣湯成家樂福火鍋季黑馬。統一／提供
隨著氣溫逐漸轉涼，火鍋再度成為冬季餐桌上的主角。統一企業（1216）旗下的「滿漢大餐Gold」系列以創新湯頭開啟新話題，搶攻冬季冒煙商機。「滿漢大餐」推出的「Gold系列」，上市至今累積銷量已超過兩百萬碗，穩居7-11高價位大碗麵銷售冠軍，打造高價泡麵市場的口碑標竿。

其中主打的「金牛肉麵」以濃郁酸香與金色湯韻，在家樂福火鍋季中掀起熱烈討論。其厚實湯底不僅適合直接沖泡，更成為網友私藏的「一碗兩吃」火鍋湯底推薦。

社群上也有不少網友分享實測心得：「完全被泡麵耽誤的火鍋湯頭本人！」有人表示湯頭酸中帶辣、香氣濃郁，喝起來有點像酸菜魚；麵條Q彈、與一般泡麵口感不同，牛肉也相當入味。再搭配喜歡的蔬菜與火鍋料，就能煮出滿滿一鍋酸辣金湯火鍋，讓人又暖又滿足。這股創意吃法的熱潮，也讓「滿漢大餐Gold」成功從泡麵界跨足火鍋季焦點，成為冬季熱搜的人氣代表。

不僅在社群掀起熱烈討論，多位網紅也搶著開箱分享，大讚「黃金色的泡麵湯頭酸酸辣辣超夠勁！絕對是少數我會願意把湯喝光光的泡麵！」，也有人驚呼「牛肉大塊又入味，咬下去是厚實的口感。」許多網友更表示：「這個真的很好吃，市面上只有紅燒湯頭，金牛肉麵完全沒競品」，甚至封它為「台灣泡麵冠軍」。

隨著冬季火鍋季到來，「滿漢大餐Gold系列」的黃金酸辣湯底與熗麻川辣湯頭，成為消費者在家自煮的首選。全台7-11、康是美及家樂福皆有販售，其中7-11推出全新陳列盒布置，提升產品視覺質感，使整櫃更具焦點魅力；消費者也可於家樂福火鍋季檔期發現「Gold系列」，輕鬆享受高質感的川式火鍋風味。

