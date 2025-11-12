法國音樂劇的兩種浪漫：《鐘樓怪人》的靈魂之歌×《羅密歐與茱麗葉》的青春心跳

法國音樂劇的黃金時期，有兩部經典作品：《鐘樓怪人》（Notre-Dame de Paris）與《羅密歐與茱麗葉：從仇恨到愛*（Roméo et Juliette: de la Haine à l’Amour）。這兩部作品在法國音樂劇史上都是重要的里程碑，更定義了「法式音樂劇」獨有的美學語言——既浪漫又熱烈、既詩意又流行。

1998 年，《鐘樓怪人》在巴黎會議宮（Palais des congrès de Paris）首演，由作詞家 Luc Plamondon 與作曲家 Riccardo Cocciante 攜手打造。三年後，同樣在巴黎會議宮，Gérard Presgurvic 帶著《羅密歐與茱麗葉》登場。這兩部作品不僅共同開啟了法國音樂劇的新世代，也讓世界再次見證到法國音樂劇的力量。

法國音樂劇鐘樓怪人1998年的原卡合照 La troupe originale de Notre Dame de Paris (1998)／圖Life is a musical網站

《鐘樓怪人》的作詞家 Luc Plamondon 在訪談中曾說過：「我希望把維克多‧雨果筆下的巴黎，變成一座會唱歌的城市。」這句話，幾乎就是這個作品的創作核心。在劇中，每一首歌都像詩：憂鬱、壯闊、帶著宗教與人性的衝突。而與他搭檔的 Riccardo Cocciante 的音樂——時而如聖歌莊嚴，時而又如流行搖滾洶湧——讓卡西莫多的孤獨與愛變得可聽、可感。

也或許，這就是法國這個國家文化自帶的浪漫吧！三年後，《羅密歐與茱麗葉》的創作者 Gérard Presgurvic 也以同樣的熱情回應這份浪漫。他說：「十五歲為愛而死，是最美麗也是最殘酷的命運。那份願意一起死的愛，永遠是人類最不可思議的祕密。」與 Luc Plamondon 的創作核心相呼應，《羅密歐與茱麗葉》的出發點——青春、宿命與愛的絕對。Presgurvic 用流行搖滾重新包裝莎士比亞的悲劇，讓莎翁筆下的愛情，變得更鮮活。

如果你曾被《鐘樓怪人》感動，那麼你絕對不能錯過《羅密歐與茱麗葉》。這兩部作品不只是「前後接力」的經典，更像是法國音樂劇浪漫精神的兩個章節——前者是中世紀的靈魂之歌，後者則是新世紀的心跳節奏。看過《鐘樓怪人》的人，再看《羅密歐與茱麗葉》，會感受到一種美學與情感的延續：從雨果到莎士比亞，一種法國音樂劇的詩意接力。

當然啦！這兩部音樂劇能夠「並駕齊驅」，成為「此生必看」的法文音樂劇雙璧，原因不僅是他們來自經典的文本，更在於它們成功建立了「法式音樂劇語言」：音樂上，它融合古典與搖滾，讓法語的抑揚頓挫成為旋律的一部分。舞台上，像古典畫作般，重視視覺構圖——《鐘樓怪人》的垂直舞台與大教堂拱門，《羅茱》的幾何構圖與色彩對比，都是演員表演情感的延伸。舞蹈上，從古典芭蕾到街舞融合，《羅茱》的編舞 Kamel Ouali 就是用這樣的創作理念，希望讓舞者們以「身體」成為說故事的語言。

羅密歐與茱麗葉的2001年劇照。圖／音樂劇演員茱麗葉原卡Cécilia Cara Facebook

Notre Dame de Paris 劇照。圖／紐約時報

這些創作者—— Luc Plamondon、 Riccardo Cocciante 和 Gérard Presgurvic 三位都是推動法國音樂劇走向全球舞台的重要推手。《鐘樓怪人》至今已被翻譯成 9 種語言，巡演超過 20 個國家；《羅密歐與茱麗葉》更誇張——翻譯成 20 國語言、橫跨 27 個國家，累積超過千萬名觀眾。

經典歌曲如〈Aimer 愛〉登上法國排行榜冠軍，〈Les Rois du Monde 世界之王〉更被翻唱成多國版本。當年的法國年輕人一邊背莎士比亞的台詞、一邊在收音機裡聽 Damien Sargue 唱「我們是世界之王」，一個世代的浪漫就此展開。如果《鐘樓怪人》是中世紀的靈魂之歌，《羅密歐與茱麗葉》就是新世紀的青春狂想。

今年，《羅密歐與茱麗葉》25 週年全球告別巡演即將登台，這不只是一次演出，而是向法國音樂劇最燦爛的時代致敬。如果你曾被〈Belle〉感動、被〈Aimer〉融化，那麼請一定要在劇場裡，親眼見證這份由法劇重要藝術家推手們帶給世界的「從仇恨到愛」的法式浪漫。

此篇文章由張玉玫 Mei's 音樂劇碎碎念 撰寫提供