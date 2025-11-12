聽新聞
跟著Mina、韓韶禧學造型？歲末派對妝感、服裝、珠寶這樣搭最仙氣
每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習亮點不失為快速上手方法，而近日韓星韓韶禧、Mina不約而同為珠寶品牌Boucheron拍攝了一系列「Winter Wonderland」假日形象廣告，以全白造型搭配輕珠寶，夢幻輕奢。
近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧變換了兩套造型，其中長髮造型時她在高領毛衣外戴上一條短項鍊，同時將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色、悄悄和全身造型呼應；短髮造型中韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形在全身形塑共鳴，尤其耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓，清新迷人。
女團Twice成員的Mina（名井南）則以俏（翹）麗的短髮搭配一身白色羽毛上衣，呈現舞台C位明星的氣場。仔細觀察，Mina的妝感較淡，並劃上一字眉與奶油白桃色指甲油，讓皮膚更為顯白；尤其她選擇了全套的Quatre Classique系列Tube主題手環、戒指與短項鍊，該系列是今年5月全新登場的Quatre子系列，在創意總監Claire Choisne的巧思下以金屬圓管搭配原有的Quatre Classique，在方圓之間呈現出俐落氣韻、落落大方。
