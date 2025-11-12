快訊

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著Mina、韓韶禧學造型？歲末派對妝感、服裝、珠寶這樣搭最仙氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron品牌大使韓韶禧。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌大使韓韶禧。圖／Boucheron提供

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習亮點不失為快速上手方法，而近日韓星韓韶禧、Mina不約而同為珠寶品牌Boucheron拍攝了一系列「Winter Wonderland」假日形象廣告，以全白造型搭配輕珠寶，夢幻輕奢。

近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧變換了兩套造型，其中長髮造型時她在高領毛衣外戴上一條短項鍊，同時將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色、悄悄和全身造型呼應；短髮造型中韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形在全身形塑共鳴，尤其耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓，清新迷人。

女團Twice成員的Mina（名井南）則以俏（翹）麗的短髮搭配一身白色羽毛上衣，呈現舞台C位明星的氣場。仔細觀察，Mina的妝感較淡，並劃上一字眉與奶油白桃色指甲油，讓皮膚更為顯白；尤其她選擇了全套的Quatre Classique系列Tube主題手環、戒指與短項鍊，該系列是今年5月全新登場的Quatre子系列，在創意總監Claire Choisne的巧思下以金屬圓管搭配原有的Quatre Classique，在方圓之間呈現出俐落氣韻、落落大方。

Boucheron Quatre classique系列耳環，18K白金、玫瑰金、黃金、棕色PVD，鑲嵌總重0.26克拉之12顆圓形鑽石，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique系列耳環，18K白金、玫瑰金、黃金、棕色PVD，鑲嵌總重0.26克拉之12顆圓形鑽石，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽石項鍊，18K白金，鑲嵌總重約28.92克拉736顆圓形鑽石，955萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽石項鍊，18K白金，鑲嵌總重約28.92克拉736顆圓形鑽石，955萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème單耳環，18K白金、鑲嵌鑽石與藍綠色玉髓，14萬2,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème單耳環，18K白金、鑲嵌鑽石與藍綠色玉髓，14萬2,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique Tube系列手環，黃金、鑲嵌鑽石、玫瑰金與棕色PVD，172萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique Tube系列手環，黃金、鑲嵌鑽石、玫瑰金與棕色PVD，172萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron近日發表了「Winter Wonderland」假日形象廣告，透過Quatre Classique、Quatre Classique Tube、Serpent Bohème等系列珠寶，成為派對年末的輕奢選品指南。圖／Boucheron提供
Boucheron近日發表了「Winter Wonderland」假日形象廣告，透過Quatre Classique、Quatre Classique Tube、Serpent Bohème等系列珠寶，成為派對年末的輕奢選品指南。圖／Boucheron提供
女團Twice成員的Mina以俏皮短髮、澎鬆羽毛上衣搭配Boucheron珠寶，輕鬆營造舞台般強大氣場。圖／Boucheron提供
女團Twice成員的Mina以俏皮短髮、澎鬆羽毛上衣搭配Boucheron珠寶，輕鬆營造舞台般強大氣場。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique Tube系列雙指借，18K黃金、玫瑰金、白金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，35萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique Tube系列雙指借，18K黃金、玫瑰金、白金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，35萬1,000元。圖／Boucheron提供

戒指 珠寶
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

侯布雄耶誕蛋糕登場！雪人慕斯、耶誕樹造型太夢幻 限量預購開跑

短髮才是40+的漂亮解答？三位女神證明了「顯老、年輕」的差異

藏壽司13款「哆啦A夢扭蛋」限時登場！造型貼紙、旅行袋通通帶回家

LOL／有這麼難？101觀賽派對答題領珍奶「CFO瑞士制戰績」刷倒一票人

相關新聞

串流付費平台2025十大人氣榜單

台灣OTT收視版圖大洗牌？LINE TV×KKTV明年將聯手戰Netflix、Disney+，誰是網友心中的第一名？

跟著Mina、韓韶禧學造型？歲末派對妝感、服裝、珠寶這樣搭最仙氣

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習亮點不失為快速上手方法，而近日韓星韓...

吃得到fumée燒鳥！inari限時企劃　招牌鵪鶉蛋、雞頸肉、雞翅上桌

繼邀請東京割烹居酒屋名廚酒井英彰、菲律賓主廚Jeston Chua接連來台推出聯名套餐後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「i...

波士頓活龍蝦買一送一！Théorie Theory法式牛排館開幕 東區約會優選店再加一

理性與浪漫的交織 品味一場關於美味的哲思 在 Théorie Theory 法式牛排館， 美味並非偶然的靈感，而是一套能被理解、也能被分享的「理論」。 品牌名稱中，「Théorie」象徵料理的

侯布雄耶誕蛋糕登場！雪人慕斯、耶誕樹造型太夢幻 限量預購開跑

冬季將至，耶誕的香甜氣息在空氣中瀰漫，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THÉ／LA BOUTIQU...

65億Tiffany頂級珠寶展襲台 李心潔3億上身 16克拉鑽戒襯紅寶石項鍊

美國傳奇珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）年度高級珠寶系列巡迴展，自即日起至11月17日於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。