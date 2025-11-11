吃得到fumée燒鳥！inari限時企劃　招牌鵪鶉蛋、雞頸肉、雞翅上桌

繼邀請東京割烹居酒屋名廚酒井英彰、菲律賓主廚Jeston Chua接連來台推出聯名套餐後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya 現代居酒屋」，攜手同集團「fumée」主廚笠春介（Ryu Shunsuke），合作推出「福岡之夜・雞肉酒場 by Shun」特別企劃，共提供9道式套餐與14道單點料理，帶來充滿創意的「串燒居酒屋」體驗。

2023年開幕的「fumée」，是大阪米其林一星名店「焼鳥 市松」首家海外姊妹店，強調正宗燒鳥文化，開幕後就成為預約困難名店。Shun主廚的父親在福岡經營炸雞店與燒鳥店，加上師承「焼鳥 市松」的料理經驗，讓他對雞肉擁有無比的熱情。同時也希望透過此次活動，將福岡居酒屋特有的愜意氛圍帶來台北。

九州人偏好有嚼勁的雞肉口感，台灣人則更喜歡軟嫩多汁的肉質，因此Shun精選符合台灣人喜好的黑羽土雞與桂丁雞，呈現彈性與肉汁兼具的風味。同時也以當地居酒屋文化為套餐設計出發點，福岡必吃的「甘辛雞翅」以濃、淡兩款日本醬油，搭配甘口、辛口兩種清酒與糖混合成甜鹹醬汁，包裹在雞翅上讓人吮指回味。在福岡當地吃烏龍麵時常會放上炸牛蒡，套餐中所推出的「日本牛蒡唐揚」，特意做得大塊厚實，食用更方便、口感更升級。

此外，套餐中還吃得到fumée的人氣燒鳥品項，包括「雞頸肉（鹽味）」與「鵪鶉蛋」，還有「雞腿（醬汁風味）」等不同料理。「雞高湯茶碗蒸」與「雞肉捲‧高麗菜沙拉」則是首次推出的限定菜色，透過減法哲學，捨棄茶碗蒸中的銀杏、雞肉或海鮮等常見食材，僅融入莫扎瑞拉起司；雞肉捲則以日式鹽麴醃漬再刷烤鴨醬，展現創意融合。