波士頓活龍蝦買一送一！Théorie Theory法式牛排館開幕 東區約會優選店再加一

理性與浪漫的交織 品味一場關於美味的哲思

在 Théorie Theory 法式牛排館， 美味並非偶然的靈感，而是一套能被理解、也能被分享的「理論」。

品牌名稱中，「Théorie」象徵料理的浪漫與藝術；「Theory」則承載理性與秩序。兩者交織出的，是一場關於風味、時間與感知的對話—— 將火候的精準、香氣的層次與情感的流動，化為一場優雅的饗宴。

Théorie Theory法式牛排館 進駐台北SOGO復興館 以現代詩意重塑法式饗宴

餐飲新勢力進駐東區——Théorie Theory 法式牛排館 於2025年秋季正式登場。

「Théorie Theory」高溫爐烤牛排與法式料理的巧妙融合，於東區核心地帶 SOGO復興館 BR4 十樓 盛大開幕。

座落於精品薈萃的時尚地標之上，餐廳以精緻優雅的姿態，詮釋理性與浪漫並存的現代法式牛排饗宴，為東區開啟一道結合法式哲思與當代美學的味覺新章。

火候與時間的藝術

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

主打料理為 35 天乾式熟成 T-Bone 牛排，以 Montague 超級烤箱 精準掌控火候。

瞬間高達 900°C 的高溫能在極短時間內封存肉汁，形成外酥內潤的完美口感，並帶出堅果與焦糖般的細緻香氣層次。

乾式熟成的深邃風味與高溫焦化的香氣交織，讓每一口都成為火候與時間的藝術展現。

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

不同於一般牛排館，Théorie Theory 將法式料理的精髓延伸至整體餐桌體驗。

主廚以法餐技法設計每一道配菜與醬汁比例，運用波爾多紅酒醬、貝恩雅奶油醬與時令蔬菜的色彩與口感平衡，

讓主餐與配菜之間產生層次豐富的對話——既有爐火的力度，也有法式料理的細膩詩意。

理性結構 × 感性詩意的法式哲學

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

主廚 Dennis 深耕法式料理逾二十年，曾任多家知名法式餐廳與頂級會員制私廚主廚。

他回歸火候與風味的本質，運用理性結構與感性溫度，演繹「看似簡單、吃來不凡」的料理哲學。

Théorie Theory 的空間設計由舒杰設計總監 Debby Chen 操刀，她曾榮獲包德國IF設計獎在內的多項國際設計殊榮。

整體以沈穩奢華的金屬質感為基調，結合柔光結構與細膩層次，形塑靜謐而充滿詩意的用餐氛圍，呼應品牌名「Théorie」的精神——將理性思維化為感官美學的體現，讓每一次進場都如同步入一首現代法式詩篇。

開幕限定・秋冬饗宴

值此 SOGO週年慶（11月6日~11月17日）檔期，Théorie Theory 同步推出期間限定活動：

波士頓活龍蝦買一送一 滿千贈百元優惠券

邀請饕客於秋冬之際，登臨 SOGO復興館 BR4 十樓，在理性與浪漫交融的氛圍中，體驗一場結合法式美學、火候控制藝術與節慶愉悅的極致饗宴。

這裡不僅是一間牛排館，更像一場細膩的實驗：在每一次切割與品嚐之間，讓人重新理解「美味」的定義。

以「Find」Dining —— 尋覓專屬於你的美味哲思為核心，Théorie Theory法式牛排館希望讓每一位賓客，在理性與浪漫之間，找到屬於自己的平衡。

A La Carte 的自由 讓每一道菜都被欣賞

Théorie Theory 法式牛排館以 單點（A La Carte） 為核心精神，讓客人自由選擇、隨心搭配，在共享與對話中體驗餐桌的流動與溫度。

這不只是餐飲形式的選擇，更是回歸美味本質的姿態——讓每一道菜都有被獨立欣賞的權利，每一個味道都能主張自我。

Chef Dennis Lai：以減法之道 還原味覺的純粹

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

Chef Dennis Lai深耕法式餐飲逾二十年，曾領軍多間高端餐廳：當代法式無菜單餐廳 Refine、頂級會員制私廚 Villa Ollila、以及榮獲 Asia’s 50 Best Restaurants 的 Le Moût 樂沐。

他秉持「去蕪存菁」的核心精神，以「減法料理」為創作主軸，捨去繁複的裝飾與矯飾的炫技，讓食材本身成為舞台的主角。在他眼中，美味不是技巧的堆疊，而是對食材的尊重與理解。

「料理應該讓食材自己說話」他說，「真正的味道，是那種『看起來簡單，吃起來不簡單』的動人純粹」。

在 Théorie Theory 法式牛排館，將多年廚藝的歷練與感知化為直覺，Chef Dennis以理性的結構與感性的溫度，詮釋法餐的節奏與牛排的靈魂。

料理哲學：乾式熟成 × 法式醬汁 時間與溫度的平衡

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

在這裡，牛排不只是主角，更是一場味道的論述。

Théorie Theory 法式牛排館嚴選美國極光牧場乾式熟成 T-Bone、SRF 金牌極黑牛菲力、以及 澳洲 ICON 和牛紐約客等頂級肉品。

其中，T-Bone經過 35 天乾式熟成，時間賦予了油脂與纖維最完美的平衡，以專業Montague超級烤箱高溫酥烤，封存肉汁，呈現外酥內潤的極致口感。

而主廚的靈魂，藏在那一抹法式醬汁之中——每一款都以傳統技法長時間熬製，讓牛排與醬汁之間，形成味覺的對話。

波爾多醬汁（Sauce Bordelais）：以紅蔥頭與大量紅酒慢火熬煮，加入牛骨高湯提煉出醇厚深度，紅酒的果香與骨髓的香氣交織，最能襯托熟成牛排的力量感。

貝恩雅醬（Sauce Béarnaise）：以澄清奶油與蛋黃打製成絲滑濃郁的「熱美乃滋」，帶有微酸與草本香氣，適合搭配菲力牛排的細膩口感。

「法式料理講究平衡與層次感」Dennis 說，「油脂豐厚的肉，需要酸度去提味； 纖細的肉質，則需要溫潤去包覆。這就是我們與一般牛排館最大的不同—— 每一道牛排，都有屬於它的法式靈魂」。

主廚代表作：以風味構築詩篇

手工煙燻鱒鮭・青蘋果・茴香沙拉

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

選用挪威現流鱒鮭，體型約六公斤，脂肪比例恰到好處、肉質緊實細膩。

以法國布列塔尼灰海鹽輕醃六小時後風乾一夜，再以蘋果木低溫冷燻八小時，讓果木香氣緩緩滲入魚肉纖維，呈現柔和而深邃的煙燻氣息。

搭配以青蘋果與山當歸製成的清爽醬汁，並點綴茴香增添層次，在果香、草本與煙燻之間交織出清新平衡的前奏，為整場饗宴揭開優雅序幕。

象徵 Théorie Theory 法式牛排館對創意與美學的執著。

布根地烤蝸牛

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

致敬法國經典的靈魂之作。選用法國進口 布根地灰蝸牛（Burgundy Escargots）——肉質細緻柔軟、香氣純淨、風味溫潤。

搭配傳統 布根地香料奶油醬（Beurre persillé），以歐芹、蒜頭與發酵奶油調製，烘烤後香氣濃郁、層次豐富，是一道將「經典」昇華為「細節」的料理。

甜點篇章：香草冰淇淋泡芙・熱法芙娜巧克力

圖／Théorie Theory 法式牛排館 提供

這道甜點「Profiteroles」是巴黎最經典的法式甜點之一。

主廚以手工製作的 馬達加斯加香草冰淇淋 填入小巧泡芙中，上桌時淋上熾熱濃稠的 法芙娜 Manjari 64% 單一產地巧克力醬（Valrhona Manjari 64% Chocolate Sauce），其可可選自馬達加斯加產區，以明亮果酸與花果香氣著稱，尾韻深邃悠長。

冷與熱的對比、香草的溫潤與可可的酸甜交織，在舌尖綻放出多層次的浪漫與平衡，每一口都像是巴黎午後的甜蜜詩篇。

「當熱巧克力覆上冰淇淋的瞬間， 那就是我心中最浪漫的法式時刻。」——Chef Dennis

週年慶限定：龍蝦買一送一 秋冬味覺盛宴登場

配合 SOGO復興館週年慶檔期（11月6日~11月17日）， Théorie Theory 法式牛排館推出期間限定優惠：凡單點指定乾式熟成牛排，即可享波士頓活龍蝦買一送一，同時消費滿千再贈百元優惠券。

邀請饕客於秋冬之際，在BR4十樓以精緻法式饗宴共賞主廚精心準備的豐盈與美味。

Find Dining：理性與浪漫的完美平衡

Théorie Theory 法式牛排館相信，美味不該只被感受， 而應該被理解、被思考、被記住。

理性的廚藝與浪漫的感性交融， 使每一道料理都不僅僅是味覺體驗，更是一場感官與哲學的共鳴。

每一次相聚，都是一次「Find」Dining ——尋覓屬於自己的美味理論。

正式開幕資訊