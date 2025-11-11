快訊

侯布雄耶誕蛋糕登場！雪人慕斯、耶誕樹造型太夢幻 限量預購開跑

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「焦糖椰子咖啡慕斯」1,480元。圖／侯布雄提供
冬季將至，耶誕的香甜氣息在空氣中瀰漫，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THÉ／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）以「耶誕味覺禮讚」為題，推出2025節慶限定系列，以四款全新創作蛋糕與Panettone水果麵包，將節慶的歡愉化作冬日舌尖上的詩意樂章。

今年的耶誕系列延續侯布雄一貫的法式優雅與極致工藝，融入童趣造型與多層次風味的創作靈感，讓甜點成為節日最動人的象徵。可愛的「香料紅酒慕斯」化身紅酒雪人，冬季香料與黑巧慕斯交織出溫潤芳香；「焦糖椰子咖啡慕斯」在純白鏡面下閃爍光澤，苦韻與柔甜相互襯托，展現優雅層次；「紫蘇櫻桃慕斯」以酒紅鏡面描繪耶誕色彩，酸甜果香清新迷人；而「蜂蜜優格慕斯」則以聖誕樹造型，堆疊出蜂蜜與果香的溫柔氣息，令人難忘。

除了四款節慶蛋糕，歐洲經典的 Panetton水果麵包亦再度登場。主廚嚴選義大利麵粉與百年天然酵母 Pasta Madre，經72小時長時間發酵，呈現鬆軟細膩的質地。今年同步推出兩款風味——「傳統果乾」款以糖漬橘丁與葡萄乾散發經典果香，「熱帶水果」款則加入法式軟糖，綻放酸甜明亮的熱帶氣息。無論自用或饋贈，皆是冬季不可錯過的幸福滋味。

此外還有「法式烤雞佐油封馬鈴薯」與「法式烤雞套餐組」，精挑細選每隻重達2公斤的桂丁雞，經過24小時醃製，經燒烤後鎖住甜美多汁的肉質，散發迷人香氣。精心熬煮的肉汁融入燒烤風味

即日起至12月9日，凡預購2025耶誕蛋糕系列並完成付款，即可享有95折優惠；訂購兩個以上（含兩個）再享9折。所有商品需提前七日預訂，取貨日期為12月14日至12月25日。門市包含 BELLAVITA寶麗廣塲3F（02-8729-2626） 與 SOGO復興館B3（02-2711-5128）。

「法式烤雞套餐」4,260元（原價4,400元）。圖／侯布雄提供
「耶誕手作薑餅禮盒」650元。圖／侯布雄提供
「紫蘇櫻桃慕斯」1,480元。圖／侯布雄提供
「傳統米蘭水果麵包」500公克950元、「熱帶水果耶誕麵包」500公克980元。圖／侯布雄提供
「法式烤雞佐油封馬鈴薯」2,380元。圖／侯布雄提供
「香料紅酒慕斯」1,580元。圖／侯布雄提供
「蜂蜜優格慕斯」1,580元。圖／侯布雄提供
