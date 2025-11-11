侯布雄耶誕蛋糕登場！雪人慕斯、耶誕樹造型太夢幻 限量預購開跑

冬季將至，耶誕的香甜氣息在空氣中瀰漫，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（LE SALON DE THÉ／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）以「耶誕味覺禮讚」為題，推出2025節慶限定系列，以四款全新創作蛋糕與Panettone水果麵包，將節慶的歡愉化作冬日舌尖上的詩意樂章。

今年的耶誕系列延續侯布雄一貫的法式優雅與極致工藝，融入童趣造型與多層次風味的創作靈感，讓甜點成為節日最動人的象徵。可愛的「香料紅酒慕斯」化身紅酒雪人，冬季香料與黑巧慕斯交織出溫潤芳香；「焦糖椰子咖啡慕斯」在純白鏡面下閃爍光澤，苦韻與柔甜相互襯托，展現優雅層次；「紫蘇櫻桃慕斯」以酒紅鏡面描繪耶誕色彩，酸甜果香清新迷人；而「蜂蜜優格慕斯」則以聖誕樹造型，堆疊出蜂蜜與果香的溫柔氣息，令人難忘。

除了四款節慶蛋糕，歐洲經典的 Panetton水果麵包亦再度登場。主廚嚴選義大利麵粉與百年天然酵母 Pasta Madre，經72小時長時間發酵，呈現鬆軟細膩的質地。今年同步推出兩款風味——「傳統果乾」款以糖漬橘丁與葡萄乾散發經典果香，「熱帶水果」款則加入法式軟糖，綻放酸甜明亮的熱帶氣息。無論自用或饋贈，皆是冬季不可錯過的幸福滋味。

此外還有「法式烤雞佐油封馬鈴薯」與「法式烤雞套餐組」，精挑細選每隻重達2公斤的桂丁雞，經過24小時醃製，經燒烤後鎖住甜美多汁的肉質，散發迷人香氣。精心熬煮的肉汁融入燒烤風味