65億Tiffany頂級珠寶展襲台 李心潔3億上身 16克拉鑽戒襯紅寶石項鍊

美國傳奇珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）年度高級珠寶系列巡迴展，自即日起至11月17日於台北北師美術館登場。此次展覽以「Sea of Wonder瑰海奇珍」為主題，共展出近150件、總價逾65億元的高級珠寶與鐘表傑作。

展場以海洋為靈感軸心，結合自然詩性與極致工藝，邀觀者沉浸於光影、色彩與寶石交織的奇幻世界，並有美國首席珠寶工藝培訓師首度親臨現場示範。國際影后李心潔表示，一走進展場就感覺像潛入深海，「有很多閃閃發亮的生命在其中！」

她以一襲粉色禮服搭配「瑰海奇珍」珠寶。以海葵為設計靈感的「花舞海葵」主題項鍊與耳環，項鍊刻畫從上方俯瞰群居海葵猶如整片花海般的盛放景象，雪花鑲嵌技術與精密鉸鏈讓項鍊微動、閃爍如水光流動，上面鑲嵌3顆未經優化處理的橢圓形切割莫三比克紅寶石，正是李心潔最鍾愛的寶石色彩。「這不只是件珠寶，它好像會呼吸！」曾為戲學會潛水的李心潔對「瑰海奇珍」的設計格外充滿感情，挑選珠寶注重獨特風格和背後故事的她也說，這條項鍊正是她最想帶回家的一件作品。

展覽猶如一趟海洋奇幻之旅。「Anemone花舞海葵」的設計自傳奇設計大師Jean Schlumberger經典海葵造型別針汲取靈感，除了項鍊，亦有戒指耳環等豐富設計，因為海葵壽命可達千年，寓意長壽與祝福，成為極具象徵意義的永恆之作。另一首度登台展出的「Shell瀚海星螺」系列設計，不僅是古希臘女神維納斯的象徵，也是吹響勝利的號角；Tiffany更精心採用「藝術鑲爪」的手法，讓鑽石的鑲爪成為整體造型的一部分，綻放如海浪般的金色曲線與白鑽光影，巧妙融合浪漫與力量，捕捉海洋結構之美。

「Urchin深海星芒」系列以海膽為主題，挑戰在立體的圓珠面上進行高難度的珠鑲工藝，並結合漸變尺寸的滾邊圓珠和金工繩結，繁複工法展現海膽堅韌而細膩的結構之美。「Sea Turtle鎏金玄武」系列則以金質與鑽石交織出海龜悠遊的身影，以奇幻又抽象的設計風格呈現龜殼幾何紋理，使光線在鑽石表面流轉。在藍綠光影交錯的展區中，「Ocean Flora碧海蔓影」系列以祖母綠為主角。設計採用懸浮與鏤空工藝，使寶石彷彿漂浮於水面之上；這次也是品牌首度採用來自尚比亞穆沙卡西礦區的祖母綠，這個新興產地出產的祖母綠以亮度高、光芒自顯著稱。

這次也展出多款經當代手法全新演繹的Jean Schlumberger的經典傳奇「Bird on a Rock石上鳥」。這件自1965年問世的胸針，以靈鳥棲息於巨型寶石之上的形象成為高級珠寶史的永恆象徵；經典款的設計以鑲鑽小鳥為主角，所佇立的寶石從9克拉開始，可能為不同克拉數、色彩的寶石；全新的「Rainbow Bird on a Rock彩虹石上鳥」，小鳥換上繽紛多變的晚禮服，以琺瑯與紅碧璽、珍珠混搭出華麗層次。