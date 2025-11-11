快訊

TASAKI以珍珠光芒點亮節慶時刻 柔美個性兼具的摩登設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI 2025 Holiday系列形象。圖／TASAKI提供
TASAKI 2025 Holiday系列形象。圖／TASAKI提供

日本頂級珠寶品牌TASAKI以嚴謹的工藝與對珍珠、鑽石品質的堅持著稱。年末將至，TASAKI自即日起至12月25日止於銀座本店及全日本多家精品店以「TASAKI Holiday Collection」迎接閃耀節慶季，並將於日本橋三越、伊勢丹新宿與阪急梅田百貨陸續開設快閃店，展出完整Holiday Collection，以珍珠與鑽石的光影氛圍，點亮冬日街景。

本次節慶系列以品牌兩大代表作「chants」與「balance」為主軸，延伸出多款饒富節慶氣息的華麗設計。其中，chants系列以摩登線條描繪花卉輪廓，珍珠的柔光襯托金屬質感，化為嶄新的吊墜與手鍊，展現女性優雅與洗鍊兼具的魅力；而全新登場的balance light戒指，則以更纖細的比例重新演繹品牌經典的「微妙平衡」，阿古屋珍珠在18K金線條間綻放柔和光暈，簡約中蘊含力量感，以珍珠的柔光與金屬的冷冽交織，為節日妝點出一抹溫潤光彩。

TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列阿古屋珍珠鍊墜。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列阿古屋珍珠鍊墜。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light系列戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light系列戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金手鏈，65,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金手鏈，65,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18櫻花金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18櫻花金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K櫻花金戒指，53,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K櫻花金戒指，53,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 阿古屋珍珠18櫻花金手鏈，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 阿古屋珍珠18櫻花金手鏈，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金手鍊，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金手鍊，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI 2025 Holidy系列。圖／TASAKI提供
TASAKI 2025 Holidy系列。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K黃金戒指，52,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K黃金戒指，52,500元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴chants系列珠寶與腕表。圖／TASAKI提供
模特兒配戴chants系列珠寶與腕表。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金墜鍊，67,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金墜鍊，67,500元。圖／TASAKI提供

珍珠 日本 品牌
