TASAKI以珍珠光芒點亮節慶時刻 柔美個性兼具的摩登設計

日本頂級珠寶品牌TASAKI以嚴謹的工藝與對珍珠、鑽石品質的堅持著稱。年末將至，TASAKI自即日起至12月25日止於銀座本店及全日本多家精品店以「TASAKI Holiday Collection」迎接閃耀節慶季，並將於日本橋三越、伊勢丹新宿與阪急梅田百貨陸續開設快閃店，展出完整Holiday Collection，以珍珠與鑽石的光影氛圍，點亮冬日街景。

本次節慶系列以品牌兩大代表作「chants」與「balance」為主軸，延伸出多款饒富節慶氣息的華麗設計。其中，chants系列以摩登線條描繪花卉輪廓，珍珠的柔光襯托金屬質感，化為嶄新的吊墜與手鍊，展現女性優雅與洗鍊兼具的魅力；而全新登場的balance light戒指，則以更纖細的比例重新演繹品牌經典的「微妙平衡」，阿古屋珍珠在18K金線條間綻放柔和光暈，簡約中蘊含力量感，以珍珠的柔光與金屬的冷冽交織，為節日妝點出一抹溫潤光彩。 TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI chants系列阿古屋珍珠鍊墜。圖／TASAKI提供 TASAKI Balance light系列戒指。圖／TASAKI提供 TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金手鏈，65,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI chants阿古屋珍珠18櫻花金墜鍊，70,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K櫻花金戒指，53,800元。圖／TASAKI提供 TASAKI chants 阿古屋珍珠18櫻花金手鏈，67,500元。圖／TASAKI提供 TASAKI chants阿古屋珍珠18K白金手鍊，67,500元。圖／TASAKI提供 TASAKI 2025 Holidy系列。圖／TASAKI提供 TASAKI Balance light阿古屋珍珠18K黃金戒指，52,500元。圖／TASAKI提供 模特兒配戴chants系列珠寶與腕表。圖／TASAKI提供 TASAKI chants阿古屋珍珠18K黃金墜鍊，67,500元。圖／TASAKI提供