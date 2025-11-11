快訊

普發萬元秒變奢旅！嘉義福容voco萬德福計畫 兩晚7.2萬套房1萬元人住

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
位於32樓的Join’s Café _ Bistro可俯瞰嘉義市夜景。圖／福容voco酒店提供
位於32樓的Join's Café _ Bistro可俯瞰嘉義市夜景。圖／福容voco酒店提供

政府普發現金1萬元將於明天陸續入帳，嘉義福容voco酒店順勢推出「voco萬德福計畫」，讓民眾把這筆普發金「放到最大」。即日起至明年2月12日推出3大住房專案，全數均以「1萬元整」入住，每日限量5間，當中兩晚原價7萬2千元的單臥套房，僅需1萬元輕鬆開箱。另全館餐飲是祭出付訂萬元，就加贈3000元的抵用金。

嘉義福容voco酒店是麗寶集團與洲際酒店集團合作推出的全台首間voco品牌飯店，樓高32層，被譽為「嘉義101」，可眺望嘉南平原、阿里山與玉山群峰。

為迎接普發現金萬元，嘉義福容voco酒店自11月24日起至明年2月12日推出三大住宿方案，全都只要1萬元整就能吃飽住滿，每日限量5間。首先登場的是超值「雙人度假組合」，入住「高級客房 一大床」連續兩晚，除含翌日雙人早餐，再加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，房客可自由選擇在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐。

針對家庭與好友出遊族群，推出「四人一宿全餐專案」，入住「高級客房 二大床」，除含翌日4客早餐，更附當日晚餐4客。可任選田園西餐廳1280元主餐一道，推薦主廚力作「『維希』爐烤挪威鮭魚搭配伊比利火腿刺山柑佐甜大蔥奶油醬汁」，還能同步享受美、墨美食節的豐盛自助餐檯。

「開箱套房奢華兩夜」堪稱最殺優惠，原價每晚3萬6000元的單臥套房，現只要1萬元即可入住兩晚，含翌日雙人早餐，折扣下殺至1.39折。套房設有獨立起居空間與舒適大床，並貼心配置辦公桌，無論是休憩度假或遠端辦公都能盡享愜意，最適合情侶共度專屬 Me Time。

此外，自11月14日至12月31日，全館餐飲同步推出「預付萬元餐飲金加贈3000元」活動，等於直接享有1.3萬元消費額度。

單臥套房兩晚原價超過3萬，現在1萬元即可享受獨立起居室、舒適客房空間。圖／福容voco酒店提供
單臥套房兩晚原價超過3萬,現在1萬元即可享受獨立起居室、舒適客房空間。圖／福容voco酒店提供
全館餐飲同步推出「預付萬元餐飲金加贈3000元」活動，等於直接享有1.3萬元消費額度。圖／福容voco酒店提供
全館餐飲同步推出「預付萬元餐飲金加贈3000元」活動,等於直接享有1.3萬元消費額度。圖／福容voco酒店提供

酒店 嘉義 套房
×

