乾杯最新餐廳「牛舌佑介」12月開幕！定食390元起 明年再開3間

喜歡吃牛舌嗎？繼多間日本牛舌餐廳登台後，「乾杯」宣佈將推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，預計於12月21日正式進駐台北統一時代百貨，每套390元起。

根據觀察，台灣牛舌市場需求蓬勃，「牛舌」為燒肉品牌人氣第一商品，每年銷售近30萬份，平均每5位顧客中即有1人點購。另外在日本仙台牛舌品牌餐廳，亦有高達8成顧客來自台灣，加上今年多家日本牛舌品牌紛紛來台插旗引發排隊熱潮，因此乾杯將開啟「牛舌事業」新戰線，將透過「外販×餐飲×寵物」三大事業線的整合，打造核心競爭優勢。

此次全新打造的「牛舌佑介」為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性市場偏好進行升級設計，定食價格390元起，客單價平均550～600元之間，預計2026年將拓展三間分店，店址將鎖定百貨商場據點。

每條牛舌僅47%中後段部位可供人食用，其餘53%則能轉作高附加值的「毛孩乾杯」原料。隨著「牛舌佑介」開幕，將大幅增加牛舌整體使用量，單店每月預計可增加約1噸寵物食品原料供應，藉此滿足「毛孩乾杯」的需求。乾杯指出，「毛孩乾杯」現已有開發10款牛舌零食，可在600間通路門店購買，並於11月與耐斯集團合作推出聯名寵物健康零食，12月也將在寵物公園推出4款零食，預計今年總銷售將達15萬份。在新品牌「牛舌佑介」擴大牛舌原料供給後，明年銷售規模預期將可翻倍至30萬份。