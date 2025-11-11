快訊

太驚喜！Apple × ISSEY MIYAKE推聯名iPhone配件 本週五A13就買得到

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供
使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供

正當大家還在想今年還有什麼新品會亮相的同時，Apple竟不按牌理出牌地亮相了一款iPhone配件！驚喜跨界時尚品牌ISSEY MIYAKE，推出兼具設計美感與實用性的全新設計「iPhone Pocket」。以「一塊布」為靈感的3D編織結構設計，不僅能完美收納各款iPhone，更推出多種繽紛色彩，將科技產品化為隨身穿搭的一部分，展現極簡、優雅且富創意的生活態度。更棒的是，本週五11月14日就能在Apple信義A13買得到！

這項合作作品延續ISSEY MIYAKE一貫的設計哲學，以具標誌性的褶皺結構打造出開放式羅紋造型，巧妙將布料的延展性轉化為「可隨身攜帶的口袋」。當布料拉伸時，內容物會若隱若現，讓人能微微看見iPhone螢幕的光影流動。使用者可依個人風格選擇手持、掛於包上或直接穿戴於身上，隨性又不失格調。短背帶款提供8種亮眼色彩，長背帶款則以3款沈穩配色呈現，從檸檬黃到肉桂棕，每一款都散發出ISSEY MIYAKE特有的時尚氣息。

ISSEY MIYAKE母公司MIYAKE DESIGN STUDIO設計總監Yoshiyuki Miyamae宮前義之表示：「iPhone Pocket象徵iPhone與使用者之間的連結，展現了Apple產品兼具普世美感與多重用途的特質。核心理念是『以自己的方式穿戴iPhone的樂趣』，它的簡約設計也呼應ISSEY MIYAKE的理念：保留開放的空間，以容納更多可能性與個人詮釋。」

Apple工業設計副總裁Molly Anderson則指出，Apple與ISSEY MIYAKE在設計上都追求工藝、純粹與愉悅感，iPhone Pocket完美體現了這些共通理念。「顏色選項皆經過精心設計，可與所有iPhone機型與顏色相互搭配，獨特的造型為攜帶iPhone、AirPods及日常隨身物品提供了一種優雅而嶄新的方式。」

iPhone Pocket於日本製造，採用ISSEY MIYAKE自家研發的3D編織技術，將品牌的經典褶皺元素轉化為實用配件。整個設計與開發過程中，Apple Design Studio全程參與，確保作品兼顧美學與功能性。

iPhone Pocket將於11月14日起於法國、大中華地區、義大利、日本、新加坡、南韓、英國與美國的部分Apple零售店及apple.com/tw限量發售。短背帶款售價4,990元，長背帶款售價7,790元。短背帶提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色與黑色8種顏色；長背帶款則推出寶藍色、肉桂棕色與黑色3款。

使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供
使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供
iPhone Pocket的開發與設計過程中，Apple Design Studio全程密切合作，並在設計與製作各階段提供見解。圖／Apple提供
iPhone Pocket的開發與設計過程中，Apple Design Studio全程密切合作，並在設計與製作各階段提供見解。圖／Apple提供
iPhone Pocket由 ISSEY MIYAKE和Apple攜手打造，將於11月14日起於部分Apple零售店供貨。圖／Apple提供
iPhone Pocket由 ISSEY MIYAKE和Apple攜手打造，將於11月14日起於部分Apple零售店供貨。圖／Apple提供
短背帶款提供8種充滿趣味的顏色：檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色。圖／Apple提供
短背帶款提供8種充滿趣味的顏色：檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色。圖／Apple提供
iPhone Pocket採用由ISSEY MIYAKE研發的獨特3D編織結構。圖／Apple提供
iPhone Pocket採用由ISSEY MIYAKE研發的獨特3D編織結構。圖／Apple提供
使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供
使用者可隨心搭配iPhone Pocket與iPhone，打造個人化的色彩組合。圖／Apple提供

