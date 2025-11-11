太驚喜！Apple × ISSEY MIYAKE推聯名iPhone配件 本週五A13就買得到
正當大家還在想今年還有什麼新品會亮相的同時，Apple竟不按牌理出牌地亮相了一款iPhone配件！驚喜跨界時尚品牌ISSEY MIYAKE，推出兼具設計美感與實用性的全新設計「iPhone Pocket」。以「一塊布」為靈感的3D編織結構設計，不僅能完美收納各款iPhone，更推出多種繽紛色彩，將科技產品化為隨身穿搭的一部分，展現極簡、優雅且富創意的生活態度。更棒的是，本週五11月14日就能在Apple信義A13買得到！
這項合作作品延續ISSEY MIYAKE一貫的設計哲學，以具標誌性的褶皺結構打造出開放式羅紋造型，巧妙將布料的延展性轉化為「可隨身攜帶的口袋」。當布料拉伸時，內容物會若隱若現，讓人能微微看見iPhone螢幕的光影流動。使用者可依個人風格選擇手持、掛於包上或直接穿戴於身上，隨性又不失格調。短背帶款提供8種亮眼色彩，長背帶款則以3款沈穩配色呈現，從檸檬黃到肉桂棕，每一款都散發出ISSEY MIYAKE特有的時尚氣息。
ISSEY MIYAKE母公司MIYAKE DESIGN STUDIO設計總監Yoshiyuki Miyamae宮前義之表示：「iPhone Pocket象徵iPhone與使用者之間的連結，展現了Apple產品兼具普世美感與多重用途的特質。核心理念是『以自己的方式穿戴iPhone的樂趣』，它的簡約設計也呼應ISSEY MIYAKE的理念：保留開放的空間，以容納更多可能性與個人詮釋。」
Apple工業設計副總裁Molly Anderson則指出，Apple與ISSEY MIYAKE在設計上都追求工藝、純粹與愉悅感，iPhone Pocket完美體現了這些共通理念。「顏色選項皆經過精心設計，可與所有iPhone機型與顏色相互搭配，獨特的造型為攜帶iPhone、AirPods及日常隨身物品提供了一種優雅而嶄新的方式。」
iPhone Pocket於日本製造，採用ISSEY MIYAKE自家研發的3D編織技術，將品牌的經典褶皺元素轉化為實用配件。整個設計與開發過程中，Apple Design Studio全程參與，確保作品兼顧美學與功能性。
iPhone Pocket將於11月14日起於法國、大中華地區、義大利、日本、新加坡、南韓、英國與美國的部分Apple零售店及apple.com/tw限量發售。短背帶款售價4,990元，長背帶款售價7,790元。短背帶提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色與黑色8種顏色；長背帶款則推出寶藍色、肉桂棕色與黑色3款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言