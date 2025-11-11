快訊

颱風天SOGO周年慶仍催出人潮 早春精品到貨激出買氣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO復興館11月11日當日限定消費滿5千元送不沾平底鍋，雖是颱風天但兌換處仍排滿大量兌換民眾。圖／遠東SOGO提供
SOGO復興館11月11日當日限定消費滿5千元送不沾平底鍋，雖是颱風天但兌換處仍排滿大量兌換民眾。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO周年慶雖遇上鳳凰颱風來攪局，今天忠孝館開店前大門口仍有逾百人排隊，復興館雙11推出當日限定滿5千送不沾平底鍋，兌換人潮卻排滿贈品兌換處，讓復興館店長許淑賢形容「周年慶魅力打敗颱風」。每年SOGO周年慶都在11月，資深主管也回憶，SOGO 38年來發生在11月的颱風僅兩次，相當罕見。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，經過第一波前五天的周年慶整體持平，受颱風前風雨影響，加上今年來店禮採App實名制兌換，有稍微影響人潮，但來的客人都是扎扎實實的主顧客，讓今年客單價有7～8％成長。

許淑賢指出，今年市場的周年慶都不好做，精品表現也乏弱，但SOGO周年慶經過首五日，看到精品業績數字有7%成長，才吃下定心丸，主要原因是指標國際精品早春新品到貨，激出精品客的購買欲與消費力。像是今年復興館一樓大咖精品早春新品提前到貨，一天業績就可以做到數千萬，Louis Vuitton也預計在周年慶第二波有新品上市，能用周年慶回饋買精品新品，這是SOGO檔期才能對應到的好康。

SOGO忠孝館店長蕭淑英表示，忠孝館首五日業績成長7%，由於第一波動員的是主顧客，消費客單價較高。今年周年慶消費趨勢明顯可見「韓國女星代言買氣爆棚」，Rosé代言的PUMA Speedcat、舒華代言的SKECHERS、Nana代言的國家地理服飾，周年慶業績都有5%成長，朴圭瑛代言的Snow Peak首度參與SOGO周年慶每日業績20萬起跳。黃金珠寶受到金價漲勢激勵，目前百萬大單已出現十幾筆、也有1,200萬大單，整體呈現40%的高成長。

SOGO台北店11月12日至11月17日展開第二波周年慶，這一周氣溫明顯下降，SOGO將主打保暖商品像是保暖衣物、寢具冬被、長短靴等周慶超值價，持續吸引消費者上門採購。

雖有颱風風雨攪局，但SOGO忠孝館開店前仍有逾百人排隊等待進場。圖／遠東SOGO提供
雖有颱風風雨攪局，但SOGO忠孝館開店前仍有逾百人排隊等待進場。圖／遠東SOGO提供
復興館11月13日限日限量，kate spade Spade flower PVC迷你托特包每只原價16,000元，特價4,800元，兩色共限15只。圖／遠東SOGO提供
復興館11月13日限日限量，kate spade Spade flower PVC迷你托特包每只原價16,000元，特價4,800元，兩色共限15只。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，HUNTER Original中性款尼龍後背包每只原價3,880元，特價2,400元，2色共限50只。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，HUNTER Original中性款尼龍後背包每只原價3,880元，特價2,400元，2色共限50只。圖／遠東SOGO提供
忠孝館shu uemura買無極限持久定妝噴霧100ml(控油、保濕) 贈無極限持久定妝噴霧100ml(限定款) 價值2,700元，優惠價1,215元，限30組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館shu uemura買無極限持久定妝噴霧100ml(控油、保濕) 贈無極限持久定妝噴霧100ml(限定款) 價值2,700元，優惠價1,215元，限30組。圖／遠東SOGO提供
復興館SK-II青春露加大版限定組價值12,218元，優惠價8,091元，限20組，加贈500元SOGO電子商品券(限20份)。圖／遠東SOGO提供
復興館SK-II青春露加大版限定組價值12,218元，優惠價8,091元，限20組，加贈500元SOGO電子商品券(限20份)。圖／遠東SOGO提供
復興館MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱原價3,900元-8,500元，單品9折。圖／遠東SOGO提供
復興館MUJI無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱原價3,900元-8,500元，單品9折。圖／遠東SOGO提供
忠孝館Just Gold鎮金店祥獅如意純金擺件售價24萬4,800元起。圖／遠東SOGO提供
忠孝館Just Gold鎮金店祥獅如意純金擺件售價24萬4,800元起。圖／遠東SOGO提供

周年慶 SOGO 業績
