嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

亞洲最閃耀耶誕！「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚5點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。圖/港旅局提供
遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚5點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。圖/港旅局提供

歲末年終，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，全城都沉浸在美好的節慶氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日登場，亮點包括中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型耶誕樹、 浪漫「星光長廊」、置地廣塲中庭大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，以及中環8幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」。

此外，香港旅遊發展局還推出「繽紛冬日賞」，精選逾300項優惠，並設一站式平台方便規劃冬日行程。跨年倒數煙花匯演則是壓軸盛事，點亮全城夜空，締造難忘節慶回憶。

11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「耶誕天地」，遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。臨近耶誕節，現場還會上演耶誕頌歌表演，耶誕老人也會驚喜現身。由12間小木屋組成的耶誕市集於11月28日登場，帶來節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊，歡度冬日歡樂時光。

耶誕天地的閃亮焦點還有20米高巨型戶外耶誕樹，相當於6層樓高，遮打道沿途逾30棵樹木也將掛上璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入浪漫的冬日光景。

遮打大廈入口上空也將懸掛精緻的耶誕樹燈飾，每日晚上5點，燈光點亮遮打道，漫步於金光璀璨的燈海，遊人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」，設有多個獨特打卡熱點，並展出全港最大型12 X 12米祈願湖。

今年「香港繽紛冬日巡禮」的另一矚目焦點，還有首度登場的沉浸式「光影匯·中環」。11月28日起， 環繞耶誕天地的中環8大地標建築將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。

香港旅遊發展局於12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐 飲、購物、景點及交通逾300項精選優惠。此外，冬季香港優惠行程同步啟動，可樂旅遊3天機加酒自由行二人一室住旺角盛世酒店，每人6,888元起（未稅）。東南旅遊香港迪士尼自由行專案，一晚住香港迪士尼主題酒店一晚住市區酒店，含樂園連玩二日門票，每人 9,688元起（未稅）。旅天下推出香港跨年限定行程， 二人同行提供海港城港幣500元購物現金卡乙張，4天3夜二人成行機加酒自由行每人19,999元起（未稅），早鳥第二人折價3,000元。

「香港繽紛冬日巡禮」可查詢：http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc

高達20米的巨型耶誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日耶誕最燦爛必拍景點。圖/港旅局提供
高達20米的巨型耶誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日耶誕最燦爛必拍景點。圖/港旅局提供
置地廣塲中庭以高達11米的「Noëlia at LANDMARK」燈塔裝置成為焦點，搭配12米見方的祈願湖，打造浪漫夢幻的冬日打卡勝地。圖/港旅局提供
置地廣塲中庭以高達11米的「Noëlia at LANDMARK」燈塔裝置成為焦點，搭配12米見方的祈願湖，打造浪漫夢幻的冬日打卡勝地。圖/港旅局提供
「光影匯·中環」11月28日起登場，中環8大建築化身巨型光影畫布。圖/港旅局提供
「光影匯·中環」11月28日起登場，中環8大建築化身巨型光影畫布。圖/港旅局提供
中環8幢地標首度聯手打造沉浸式「光影匯·中環」，配合跨年煙花匯演，為旅客呈獻最閃耀的冬日盛景。圖/港旅局提供
中環8幢地標首度聯手打造沉浸式「光影匯·中環」，配合跨年煙花匯演，為旅客呈獻最閃耀的冬日盛景。圖/港旅局提供
中環皇后像廣場花園化身夢幻「耶誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景。圖/港旅局提供
中環皇后像廣場花園化身夢幻「耶誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景。圖/港旅局提供

