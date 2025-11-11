乾杯啟動牛舌事業新戰線 推平價新品牌「牛舌佑介」定食價格390元起

乾杯（1269）宣布啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨B2。以390元起實惠價格強勢切入，打破市場價格帶，開創實惠的牛舌餐飲新局，同時兼具提升寵物食品原料供應，開啟集團成長的雙引擎動能。

乾杯11日盛大舉辦「牛舌事業」記者會暨新品牌「牛舌佑介」揭牌儀式。董事長平出莊司於會中表示，此次「牛舌佑介」不僅是品牌拓展，更是集團向下紮根牛舌產業鏈的關鍵動能。透過「外販 x 餐飲 x 寵物」三大事業線的整合，從上游採購原料、中段加工技術、到下游涵蓋餐飲及寵物零食的全牛舌利用，形成難以複製的核心競爭優勢，成為乾杯未來成長的穩定支柱。

乾杯集團長期實施全牛舌利用策略，牛舌中僅47%中後段部位可供人食用，供應給旗下餐飲事業，其餘53%轉作高附加值的「毛孩乾杯」原料。然而，隨著「毛孩乾杯」連年翻倍成長，原料需求急遽增加，集團面臨寵物食品原料供應瓶頸的新挑戰。

乾杯集團觀察到台灣牛舌市場需求蓬勃：集團旗下燒肉品牌中，牛舌穩居人氣第一商品，每年銷售近30萬份，平均每5位顧客中即有1人點購。日本知名仙台牛舌品牌在觀光區的店鋪，有高達八成顧客來自台灣，加上今年多家日本牛舌品牌紛紛來台插旗引發排隊熱潮，反映出台灣人對牛舌市場的高度喜愛與潛力。

此次推出新品牌「牛舌佑介」，憑藉全牛利用策略帶來的顯著成本優化，得以提供市場最具競爭力的定價，強勢搶攻牛舌市場。同時，將大幅增加牛舌整體使用量，單店每月預計可增加約1噸寵物食品的牛舌原料供應，穩定提升「毛孩乾杯」的原料來源，一舉實現餐飲與寵物食品事業的雙重綜效帶動。

乾杯集團表示，牛舌市場多數業者普遍面臨原料取得不穩、採購成本高昂與缺乏專業加工能量三大挑戰。乾杯憑藉與全球牛舌採購量排名第三的日鐵物產長期合作，擁有穩定且具優先權的採購管道。結合強大的進口規模與全牛舌部位運用的獨特優勢，再加上旗下外販事業自有加工廠提供專業修清牛舌服務，使乾杯在供應鏈整合上具備絕對掌控力與成本競爭力，為「牛舌佑介」奠定新業態的市場話語權。

「牛舌佑介」為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性市場偏好進行升級設計，在口味與用餐體驗上更具精緻與時尚氛圍。品牌以390元起的定食價格，客單價設定於550至600元之間，展現強大價格競爭力與市場破壞力。乾杯集團看好新品牌成長潛力，預計2026年將展店三間，鎖定百貨商場據點，以快速提升品牌曝光與知名度。

在寵物食品事業方面，「毛孩乾杯」現已有開發10款牛舌零食，可在600間通路門店購買，並於11月與耐斯集團合作推出聯名寵物健康零食，12月也將在寵物公園推出4款零食，預計今年總銷售將達15萬份。在新品牌「牛舌佑介」擴大牛舌原料供給後，明年銷售規模預期將可翻倍至30萬份，迎接爆發性成長。