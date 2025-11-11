7-ELEVEN門市設置「防颱專區」！指定泡麵、瓶裝水、電池皆有限時優惠

因應鳳凰颱風來襲，全台7-ELEVEN門市設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、雨具）、冷凍食品等加強備貨，即時滿足颱風天採買所需；指定冷凍米飯、麵食、「御料小館」、瓶裝水、泡麵等皆有限時優惠。

7-ELEVEN提供飽足感十足的多項冷凍中西式主餐，即日起至11月25日冷凍米飯、麵食指定商品任選第二件85折，推薦與美式餐廳「貳樓Second Floor」合作開發人氣義大利麵與近期新品「晶華—紅燒牛肉麵」，還可搭配11月25日前「御料小館」指定冷凍商品任選2入95折、4入88折優惠活動，提供炸物、烤物超過20款豐富選擇。

7-ELEVEN新推出「起司狂想曲」活動，以多種起司創造層次豐富的「四起司燻腸捲餅」、「爆漿燻腸起司飯捲」，新品還有「牛肉起司堡」；「SAY CHEESE培根筆管麵」獨家菜單滿足起司控。另外還有Threads話題新寵「元進莊薑母鴨」、冬天必喝湯品「米香台菜麻油燉雞盅」及「莊松榮藥燉排骨湯」，可搭配冷藏微波白飯「御料小館富麗米白飯」、「御料小館越光米白飯」一同享用；冷凍亦有秋冬必吃新品「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」、「Homealx膳馨古早味蒜子雞湯」等名店聯名美食。

即日起至11月25日7-ELEVEN推出統一PH9.0鹼性離子水1,450ml 2件70元、統一UNI-WATER純水550ml瓶裝水2件35元優惠；一度贊指定泡麵任選2件109元、手打麵指定風味泡麵任選2件60元、巷口拌麵（四合一）袋裝指定口味特價每袋159元；指定型號電池任選2件66折。

7-ELEVEN 也於近4,000門市引進「饗喫鍋」火鍋專區，並有生鮮蔬果、嚴選素材鮮物專區，提供蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇，即日起至12月9日指定微波個人鍋組合餐搭配雪碧省15元、綠璽平飼蛋單盒79元、即日起至11月25日高崎火腿新品上市優惠99元。

天冷也帶動CITY系列溫暖濃郁系飲品需求增加，7-ELEVEN自11月12日至11月25日期間，全台門市推出CITY CAFE濃萃系列第二杯半價優惠；同時限定門市限時回歸，不可思議咖啡季節限定燕麥可可瑪奇朵，絲滑的燕麥奶霜伴隨香醇可可、冠軍濃縮咖啡香氣層層堆疊，每杯售價120元（中杯／熱），活動期間風味燕麥奶系列還能省20元。