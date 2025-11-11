聽新聞
必勝客「外帶比薩買1送3」 達美樂「4個比薩+可樂」享58折再送萬元
迎接全民普發一萬元，必勝客即日起推出一系列優惠方案。即日起至11月17日，「義式培根黃金薯」大比薩199元，再免費升級薄脆餅皮（原價35元），另外「四小福+日式照燒雞」、「四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯」均享大比薩199元。11月30日前，個人比薩現享「買1送1」，包括鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、彩蔬鮮菇、章魚燒、夏威夷等不同口味，優惠價89元起。
即日起至11月30日，指定口味個人比薩還可享「3個199元」優惠方案。11月15日至11月30日，外帶比薩除可享「買大送大」，再升級加送副食、飲料，現享買1送3，外送也由買大送小，免費升級為「買大送大」。
即日起至12月21日期間，「達美樂」推出多款披薩優惠套餐。其中「4個小披薩（經典／招牌系列任選）＋1.25L 大可樂」，優惠價888元，現享58折優惠，參與打卡任務，還有機會抽中「萬元披薩金」。另外「2個大披薩＋地瓜薯條1份＋蝴蝶酥1份＋1.25L 大可樂」優惠價888元；「2個小四喜披薩＋1.25L 大可樂」優惠價555元；「1個招牌海鮮四喜奶香火山披薩＋1.25L 大可樂」優惠價359元。
