必勝客「外帶比薩買1送3」 達美樂「4個比薩+可樂」享58折再送萬元

迎接全民普發一萬元，必勝客即日起推出一系列優惠方案。即日起至11月17日，「義式培根黃金薯」大比薩199元，再免費升級薄脆餅皮（原價35元），另外「四小福+日式照燒雞」、「四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯」均享大比薩199元。11月30日前，個人比薩現享「買1送1」，包括鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、彩蔬鮮菇、章魚燒、夏威夷等不同口味，優惠價89元起。

即日起至11月30日，指定口味個人比薩還可享「3個199元」優惠方案。11月15日至11月30日，外帶比薩除可享「買大送大」，再升級加送副食、飲料，現享買1送3，外送也由買大送小，免費升級為「買大送大」。