Yahoo購物雙11業績翻倍漲！保值黃金飆6倍 快速到貨買氣倍增
雙11檔期進入最高潮，Yahoo購物今年全站在40%高回饋與「普發萬元」紅利加持下，整體業績、流量雙成長。平台3C科技、運動戶外、精品黃金與系統零組件、美妝五大品類表現亮眼，雙11當日流量從凌晨零點起迅速衝高，展現強勁買氣，整體訂單量年成長翻倍，消費者特別鎖定高單商品搶在夜貓加碼時段下手，Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17系列以及金塊都成熱銷商品，尤其黃金更出現6倍漲幅。
Yahoo購物公布今年「雙11熱銷榜」，以高單3C手機獨占鰲頭，與美妝保養、票券金飾形成三大消費主力。同時拍賣市場雙11期間競標品破百萬件，最活躍用戶單週出價2,000次、成功搶標上百件。
