Yahoo購物雙11業績翻倍漲！保值黃金飆6倍 快速到貨買氣倍增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11檔期進入最高潮，Yahoo購物今年全站在40%高回饋與「普發萬元」紅利加持下，整體業績、流量雙成長。平台3C科技、運動戶外、精品黃金與系統零組件、美妝五大品類表現亮眼，雙11當日流量從凌晨零點起迅速衝高，展現強勁買氣，整體訂單量年成長翻倍，消費者特別鎖定高單商品搶在夜貓加碼時段下手，Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17系列以及金塊都成熱銷商品，尤其黃金更出現6倍漲幅。

Yahoo購物公布今年「雙11熱銷榜」，以高單3C手機獨占鰲頭，與美妝保養、票券金飾形成三大消費主力。同時拍賣市場雙11期間競標品破百萬件，最活躍用戶單週出價2,000次、成功搶標上百件。

相關新聞

653萬旅客來台抽金福氣5000元 觀光署再辦抽不限航點商務艙機票

交通部觀光署自2023年5月1日啟動「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動，今年9月30日畫下句點，共吸引653萬旅客來台試手氣...

7-ELEVEN門市設置「防颱專區」！指定泡麵、瓶裝水、電池皆有限時優惠

因應鳳凰颱風來襲，全台7-ELEVEN門市設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、...

必勝客「外帶比薩買1送3」 達美樂「4個比薩+可樂」享58折再送萬元

迎接全民普發一萬元，必勝客即日起推出一系列優惠方案。即日起至11月17日，「義式培根黃金薯」大比薩199元，再免費升級薄...

酒、茶、水三方高手齊聚！侍酒、侍茶、品水大賽台北國際酒展同步登場

由台灣侍酒師協會主辦的三大飲品專業賽事——「台灣最佳侍酒師大賽」、「臺灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，將於 ...

年末家電換機潮！LG電視狂降3.5萬 買Bosch組合送RIMOWA 嘉儀洗碗機抽掃拖機器人

普發萬元入袋，加上雙11、百貨周年慶檔期品牌、通路紛紛推出多重好禮與回饋，此時入手高單價智慧家電、廚電商品，優惠放大最有...

突破中低海拔瓶頸 台灣自育咖啡「台農1號」登場

農業部農業試驗所正式推出台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」，並完成技術移轉給業者繁殖生產，象徵台灣咖啡在百年研究基礎...

