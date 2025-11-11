653萬旅客來台抽金福氣5000元 觀光署再辦抽不限航點商務艙機票

交通部觀光署自2023年5月1日啟動「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動，今年9月30日畫下句點，共吸引653萬旅客來台試手氣、逾78萬人次中獎。為感謝曾登記參加活動的國際客，明日起至明年1月30日中午12時止，再舉辦「金福氣感謝季」抽獎活動，獎項包含商務機票、住宿券等，盼吸引更多人潮來台。

觀光署為加速擴大吸引國際觀光客，自2023年5月1日起辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券，提供誘因引客來台旅遊消費。

參加抽獎旅客前6大市場依序為韓國、香港、日本、馬來西亞、新加坡及菲律賓，中獎者消費地點則遍布超商、百貨公司、伴手禮店及旅館等。

為感謝國際旅客對「遊台灣金福氣」活動的支持，觀光署將自今年11月12日中午12時起至2026年1月30日中午12時止，舉辦「因為有您．所以精彩－金福氣感謝季．幸運好禮送給您」抽獎活動。

只要曾登錄參加過「遊台灣金福氣」活動且實際來台的國際旅客，都可以在上述期間到感謝季活動網站登錄抽獎資格，觀光署將於今年11月、12月及明年1月的最後1周各抽出至少10位幸運旅客。

觀光署表示，本次活動獎項相當豐富，包含中華航空、長榮航空及星宇航空均提供全球所營航線不限航點商務艙機票各1張；全台多家飯店品牌，包含日月潭涵碧樓、圓山、喜來登、福華、福容、意舍、萬豪、雲朗觀光、力麗觀光、國泰飯店觀光（和逸、慕軒）、香格里拉、長榮桂冠、花蓮理想大地、Moxy、金普頓、六福旅遊集團等24家熱烈響應贊助住宿券。