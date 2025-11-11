快訊

酒、茶、水三方高手齊聚！侍酒、侍茶、品水大賽台北國際酒展同步登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣侍酒師協會舉辦「台灣最佳侍酒師大賽」、「臺灣最佳侍茶師大賽」以及「台灣最佳品水師大賽」，競賽將於11月15日至17日「2025台北國際酒展」登場。圖／社團法人台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由台灣侍酒師協會主辦的三大飲品專業賽事——「台灣最佳侍酒師大賽」、「臺灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，將於 11月15日至17日 於南港展覽館二館舉行的「2025台北國際酒展」登場，預計吸引數千名觀眾與業界人士共襄盛舉。

台灣侍酒師協會長年推廣飲品文化與教育，倡議餐飲體驗中專業飲品服務的重要性。其中，自2012年創辦的「台灣最佳侍酒師大賽」，已是國內餐飲產業的年度指標。今年協會首度跨界整合三大專業領域，從酒到茶、水，打造全新國際級交流平台，呈現臺灣飲品文化的多元與深度。

本屆「台灣最佳侍酒師大賽」決賽由 林允順、邱國睿、藍敏心 三位選手脫穎而出，將於11月15日登台對決。比賽內容包括餐酒搭配、臨場應變與品飲知識，展現侍酒師在餐桌背後的專業實力與優雅風範。

緊接著登場的「臺灣最佳侍茶師大賽」將於 11月16日 首度舉行，由 農業部茶及飲料作物改良場 指導。賽事內容融合盲飲測驗、專業沖泡與創意應用，讓茶文化以更現代的方式走進餐飲現場。主辦方期望藉此選出首屆「臺灣最佳侍茶師」，開啟東方飲品美學的新篇章。

壓軸登場的「台灣最佳品水師大賽」則於 11月17日 舉行，為全球首度舉辦的國際級品水競賽。比賽攜手 Water Sommelier Union 國際品水師協會，內容涵蓋水質理論、感官品評與餐桌應用。隨著品水文化興起，臺灣已成為全球品水師密度最高的國家，這場比賽象徵台灣在飲品專業領域邁向國際標準的重要一步。

從酒的香氣、茶的意境，到水的純粹，三大賽事不僅展現臺灣飲品專業的厚度，也讓民眾近距離看見飲品背後的文化底蘊。台灣侍酒師協會表示，這場跨界盛會象徵臺灣飲品專業的成熟與國際化，讓世界從味覺開始，看見台灣的文化魅力。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

