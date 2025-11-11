快訊

年末家電換機潮！LG電視狂降3.5萬 買Bosch組合送RIMOWA 嘉儀洗碗機抽掃拖機器人

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG官方商城限定機型65吋OLED evo AI 4K智慧顯示器C5Z極緻系列現省超過3.5萬。圖／LG提供
LG官方商城限定機型65吋OLED evo AI 4K智慧顯示器C5Z極緻系列現省超過3.5萬。圖／LG提供

普發萬元入袋，加上雙11、百貨周年慶檔期品牌、通路紛紛推出多重好禮與回饋，此時入手高單價智慧家電、廚電商品，優惠放大最有感。

LG官方線上商城即日起至11月13日推出「嗨購11.11！」限時優惠，全館指定商品最低6.5折起，並推出尋找優惠小遊戲，輸入優惠碼「LG11TW」可享9.5折。活動期間透過LINE購物或ShopBack進入再享最高16%點數或8%現金回饋，讓消費者輕鬆入手高品質智慧家電。

優惠商品推薦LG 65吋OLED evo AI 4K智慧顯示器C5Z極緻系列，原價94,900元，特價59,111元，現省逾3.5萬元；LG 619公升智慧變頻四門冰箱現省2萬，優惠價56,900元，搭配政府汰舊換新補助再省5,000元；LG CordZero A9T無線吸塵器優惠價17,900元，輸入折扣碼「VCC1111」再折1,111元；LG 10公斤雙變頻熱泵乾衣機優惠價32,900元，現省7,000元。

此外，即日起至11月12日，LG 3C商品同步推出雙11優惠，包括gram系列AI入門筆電、gram Pro創作筆電、UltraGear電競螢幕、全新斜槓機、CineBeam S小銀河Ultra投影機及Smart Monitor智慧螢幕等熱門新品，限時下殺優惠登場。

正值百貨週年慶檔期，Bosch即日起至12月9日於全台直營百貨通路推出大家電優惠活動，購買指定組合可享多重好禮。凡購買3台指定商品可現省29,020元，並贈5,000元王品集團商品卡或遠東百貨商品券；購買4台可現省49,960元，再贈市價19,900元法國CRISTEL鍋具組；購買6台最高可現省94,120元，並可獲郵輪旅遊金3萬元或RIMOWA登機箱。

活動期間購買滿3台以上還可參加抽獎，有機會獲得市價7萬元的德國慕尼黑雙人來回機票、晶華國際酒店餐飲住宿抵用券及德國雙人Twin Point刀座組等豪華獎項，讓消費者在選購高效廚電的同時，享受加倍回饋。

Bosch同步推出全新廣告，以幽默手法呈現8系列極緻黑嵌入式蒸烤爐、微波蒸氣烤箱與Flex IH智慧感應爐的精準火力與多功能設計，傳遞品牌精神「由我煮張 #LikeABosch」，並邀請楊祐寧獻聲配音，以「精準控、健康煮、秀廚藝」三大特色，展現Bosch廚電的創新魅力。

KE@HOME嘉儀家品今年主推洗碗機，匯集歐、美、台系4大品牌，包含Miele、Bertazzoni、Whirlpool，以及嘉儀自研的KE烘碗洗碗機系列，提供從「高端設計」到「小資首購」的多元選擇。百貨周年慶期間祭出超值滿額贈，消費滿額咖啡機、美食鍋、除濕機帶回家。即日起至12月15日止，全通路購買洗碗機即可月月抽HOBOT LEGEE-Q10掃拖地機器人，12月25日聖誕節當天加碼抽價值萬元Miele獨立式咖啡機以及LIEBHERR獨立式單溫酒櫃。

LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機現省7,000元。圖／LG提供
LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機現省7,000元。圖／LG提供
德國頂級科技品牌Miele，適合追求品質、設計與耐用性的高端家庭與品味人士。圖／嘉儀家品提供
德國頂級科技品牌Miele，適合追求品質、設計與耐用性的高端家庭與品味人士。圖／嘉儀家品提供
最懂台灣人的KE烘碗洗碗機，特別針對台灣人使用習慣設計，可烘可洗，適合首次購買洗碗機或重視預算的消費族群。圖／嘉儀家品提供
最懂台灣人的KE烘碗洗碗機，特別針對台灣人使用習慣設計，可烘可洗，適合首次購買洗碗機或重視預算的消費族群。圖／嘉儀家品提供
Bosch 8系列極緻黑嵌入式微波蒸氣烤箱「甜點大師烤+」功能，可偵測烤箱內部濕度，自動調整烤溫與時間，精準掌握濕度與含氧量，簡單一鍵就能完美出爐。圖／Bosch提供
Bosch 8系列極緻黑嵌入式微波蒸氣烤箱「甜點大師烤+」功能，可偵測烤箱內部濕度，自動調整烤溫與時間，精準掌握濕度與含氧量，簡單一鍵就能完美出爐。圖／Bosch提供
LG CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機活動期間享優惠價38,888元。圖／LG提供
LG CineBeam S小銀河Ultra超短焦4K微型投影機活動期間享優惠價38,888元。圖／LG提供

