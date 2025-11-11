快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

聽新聞
0:00 / 0:00

突破中低海拔瓶頸 台灣自育咖啡「台農1號」登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
咖啡台農1號，採收紅熟（櫻桃果）果實。圖／農試所提供
咖啡台農1號，採收紅熟（櫻桃果）果實。圖／農試所提供

農業部農業試驗所正式推出台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」，並完成技術移轉給業者繁殖生產，象徵台灣咖啡在百年研究基礎上邁入新品種時代。「台農1號」不僅具備優異的環境適應性，更能在中、低海拔展現穩定產量，成功克服過去外來品種在台灣生長受限的瓶頸。農試所今天於嘉義分所舉辦試飲與展示觀摩會，感受台灣自有品種的風味魅力。

農試所表示，「台農1號」其風味、適地性與產量三方面同時具備競爭力。經國際標準SCA杯測，在低海拔生產的咖啡生豆經烘焙後仍可達82分以上精品咖啡等級，展現堅果香氣、溫和果酸、厚實口感與悠長餘韻，風味層次細膩，市場接受度高。其植株生長強健，能適應台灣多雨、高溫的中低海拔氣候，平均產量約為國內常見品種的1.2 倍，在高海拔種植時品質表現更佳，提供全台咖啡農更多元的產區選擇。

農試所指出，目前全台咖啡種植面積約1216公頃，其中中低海拔占約7成，是產業最主要的生產帶。然而外來品種往往因耐候性不足導致品質不穩，在氣候變遷下更面臨產量波動。「台農1號」具備短節間、葉片細小的植株特性，利於管理，也使其擁有更高綠原酸含量，約為一般品種2倍。咖啡葉已被衛福部核准作為食品原料，農試所亦開發咖啡葉茶與高效萃取技術，綠原酸含量可提升2到7倍，應用於保健飲品及保養品原料，讓咖啡產業從豆到葉皆能加值，增加農民第二收入。

農試所表示，台灣每年生豆產量僅約1000公噸，產值10億元，但國內咖啡消費量每年進口超過5萬公噸、產業年營收突破400億元，顯示本土咖啡仍有極大成長空間。「台農1號」已在北、中、南各地平地至海拔 1300 公尺地區推廣種植，期盼成為台灣咖啡產業建立自有品種、打造國家品牌的重要里程碑。期待透過這次觀摩會凝聚產業力量，讓「正港台灣咖啡」在國際市場發光。

咖啡咖啡台農1號，直立型與盆栽型植株。圖／農試所提供
咖啡咖啡台農1號，直立型與盆栽型植株。圖／農試所提供
咖啡台農一號育種者副研究員張淑芬與代理分所長張哲瑋合照。圖／農試所提供
咖啡台農一號育種者副研究員張淑芬與代理分所長張哲瑋合照。圖／農試所提供
首個本土育成咖啡品種「台農1號」，突破中低海拔種植瓶頸，開啟台灣咖啡新篇章。圖／農試所提供
首個本土育成咖啡品種「台農1號」，突破中低海拔種植瓶頸，開啟台灣咖啡新篇章。圖／農試所提供
首個本土育成咖啡品種「台農1號」，突破中低海拔種植瓶頸，開啟台灣咖啡新篇章。圖／農試所提供
首個本土育成咖啡品種「台農1號」，突破中低海拔種植瓶頸，開啟台灣咖啡新篇章。圖／農試所提供

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

可不可熟成紅茶「阿芙加朵」開賣！「2門市」限定 開箱「珍珠+冰淇淋+濃香咖啡」絕妙滋味

咖啡裡藏炸醬麵 翁章梁驚喜番路「私宅咖啡」創意翻轉眷村味

咖啡助攻 台中市單身聯誼17對有8成9配對率

研究指「一種咖啡」讓黃斑部病變風險高7倍！有人為了省錢天天喝

相關新聞

653萬旅客來台抽金福氣5000元 觀光署再辦抽不限航點商務艙機票

交通部觀光署自2023年5月1日啟動「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動，今年9月30日畫下句點，共吸引653萬旅客來台試手氣...

7-ELEVEN門市設置「防颱專區」！指定泡麵、瓶裝水、電池皆有限時優惠

因應鳳凰颱風來襲，全台7-ELEVEN門市設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、...

必勝客「外帶比薩買1送3」 達美樂「4個比薩+可樂」享58折再送萬元

迎接全民普發一萬元，必勝客即日起推出一系列優惠方案。即日起至11月17日，「義式培根黃金薯」大比薩199元，再免費升級薄...

酒、茶、水三方高手齊聚！侍酒、侍茶、品水大賽台北國際酒展同步登場

由台灣侍酒師協會主辦的三大飲品專業賽事——「台灣最佳侍酒師大賽」、「臺灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，將於 ...

年末家電換機潮！LG電視狂降3.5萬 買Bosch組合送RIMOWA 嘉儀洗碗機抽掃拖機器人

普發萬元入袋，加上雙11、百貨周年慶檔期品牌、通路紛紛推出多重好禮與回饋，此時入手高單價智慧家電、廚電商品，優惠放大最有...

突破中低海拔瓶頸 台灣自育咖啡「台農1號」登場

農業部農業試驗所正式推出台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」，並完成技術移轉給業者繁殖生產，象徵台灣咖啡在百年研究基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。