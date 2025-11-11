突破中低海拔瓶頸 台灣自育咖啡「台農1號」登場

農業部農業試驗所正式推出台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」，並完成技術移轉給業者繁殖生產，象徵台灣咖啡在百年研究基礎上邁入新品種時代。「台農1號」不僅具備優異的環境適應性，更能在中、低海拔展現穩定產量，成功克服過去外來品種在台灣生長受限的瓶頸。農試所今天於嘉義分所舉辦試飲與展示觀摩會，感受台灣自有品種的風味魅力。

農試所表示，「台農1號」其風味、適地性與產量三方面同時具備競爭力。經國際標準SCA杯測，在低海拔生產的咖啡生豆經烘焙後仍可達82分以上精品咖啡等級，展現堅果香氣、溫和果酸、厚實口感與悠長餘韻，風味層次細膩，市場接受度高。其植株生長強健，能適應台灣多雨、高溫的中低海拔氣候，平均產量約為國內常見品種的1.2 倍，在高海拔種植時品質表現更佳，提供全台咖啡農更多元的產區選擇。

農試所指出，目前全台咖啡種植面積約1216公頃，其中中低海拔占約7成，是產業最主要的生產帶。然而外來品種往往因耐候性不足導致品質不穩，在氣候變遷下更面臨產量波動。「台農1號」具備短節間、葉片細小的植株特性，利於管理，也使其擁有更高綠原酸含量，約為一般品種2倍。咖啡葉已被衛福部核准作為食品原料，農試所亦開發咖啡葉茶與高效萃取技術，綠原酸含量可提升2到7倍，應用於保健飲品及保養品原料，讓咖啡產業從豆到葉皆能加值，增加農民第二收入。