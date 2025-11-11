快訊

初魚「198元爽吃黑鮪魚、和牛」！撈王「4人同行88折、板腱牛買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
豊漁餐飲集團推出「海陸豊漁祭」，以198元的加購優惠價，提供日本和牛與黑鮪魚料理。圖／豊漁餐飲集團提供
豊漁餐飲集團推出「海陸豊漁祭」，以198元的加購優惠價，提供日本和牛與黑鮪魚料理。圖／豊漁餐飲集團提供

豊漁餐飲集團迎來品牌創立十週年，集結旗下「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」、「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」等5個品牌，限時推出「海陸豊漁祭」。即日起至1月11日前，至「初魚鮨」加價198元，即可加購「黑鮪魚三重奏」，一次享受大腹、中腹、赤身三部位的豐饒海味。至「初魚鉄板料亭」加198元即享主菜「黑毛和牛」加量100克。

另外至「季樂和牛鐵板燒」，點購任一套餐加價198元，即享「秘製醬炒和牛肉片」100克，再贈季節時蔬1份。「牛喜壽喜燒水炊鍋」點購任一套餐加價198元，即可享「A5黑毛和牛特盛」100克。「長浜魚屋」消費任一主餐加價198元，即享「黑鮪魚盛合」，品味黑鮪魚中腹與赤身。

中式火鍋「撈王鍋物料理」，近日正式進駐新莊宏匯廣場，全店佔地121坪、可容納172席，並增設獨立包廂空間。為歡慶新店登場，撈王祭出開幕限定活動，即日起至11月16日，4人以上同行即享整單88折，再贈果汁一壺；加入會員再送「板腱牛10oz 買1送1券」。11月17日至12月7日，再推出「無限挑戰開幕祭」，消費者消費滿額就可於現場挑戰8.88秒，挑戰成功即可折抵888元。

除了新店開幕之外，撈王同步推出全新飲品系列，包括暮霧紅茶、茉莉綠茶、桂花烏龍、柚子青茶等4款純茶飲品，每杯99元；另外還有莓香暮霧紅茶、桂香白桃烏龍、微醺莓香暮霧紅、微醺桂香白桃烏龍等不同風味的特色茶酒，每杯129元起。

「初魚鮨」套餐以198元即可加購「黑鮪魚三重奏」。圖／豊漁餐飲集團提供
「初魚鮨」套餐以198元即可加購「黑鮪魚三重奏」。圖／豊漁餐飲集團提供

