快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

聽新聞
0:00 / 0:00

LeBron James詹皇加冕手勢躍上瓶身　軒尼詩V.S.O.P聯名版小7獨家預購

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全球干邑領導品牌軒尼詩與美國NBA傳奇球星LeBron James再度攜手，推出全新 「軒尼詩 V.S.O.P LeBron James 聯名限量版」。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球干邑領導品牌軒尼詩與美國NBA傳奇球星LeBron James再度攜手，推出全新 「軒尼詩 V.S.O.P LeBron James 聯名限量版」。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）與美國NBA傳奇球星LeBron James（詹皇）再度攜手，推出全新「軒尼詩V.S.O.P LeBron James聯名限量版」，將於全球特定市場限量發行。國內自11月12日起於全台 7-ELEVEN獨家限量預購，建議售價1835元，數量有限，售完為止。

這款限量版設計靈感來自詹皇標誌性的「加冕手勢」，象徵勝利與傳奇地位。瓶身以醒目的橙色詮釋王者氣勢，散發出充滿能量與現代感的視覺魅力。無論是在球場上的熱血時刻，或舉杯共飲的聚會場合，都能展現屬於當代的自信與榮耀。

LeBron James即將迎來個人第23個NBA賽季，軒尼詩特別選在這個象徵傳承的時刻推出聯名限量版，並同步釋出影片「The Second Decision」。影片以電影般的質感，重現他在2010年經典訪談「The Decision」的場景與語氣，向這段體育與文化交織的歷史時刻致敬，也再度凝聚LeBron所代表的社群精神與文化力量。

「能延續與軒尼詩的合作我感到非常榮幸。」LeBron James表示：「我們去年推出的首個系列講的是對卓越的共同追求，而這款全新限量版則象徵故事的新篇章。從設計到細節，我們希望傳遞歡慶與情感連結，這正是這款酒瓶的靈魂所在。」

軒尼詩全球首席行銷長Vincent Montalescot則表示：「LeBron不僅是體育傳奇，更是一位文化象徵，他的影響力早已超越球場。我們與他共享對合作、慷慨與社群精神的信念，這次合作既是對他非凡旅程的致敬，也代表著體育文化的重要時刻。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LeBron James詹皇「加冕」手勢躍上酒瓶。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LeBron James詹皇「加冕」手勢躍上酒瓶。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「軒尼詩 V.S.O.P LeBron James 聯名限量版」建議售價1835元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「軒尼詩 V.S.O.P LeBron James 聯名限量版」建議售價1835元。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LeBron James攜手軒尼詩V.S.O.P乾杯慶祝。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
LeBron James攜手軒尼詩V.S.O.P乾杯慶祝。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投適性體育運動競賽開跑 1,500名身障選手燃燒鬥志感動全場

台中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方明天開會查

NBA／曾與詹皇共登雜誌 昔日天才後衛獄中見到「吹牛老爹」

NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

相關新聞

突破中低海拔瓶頸 台灣自育咖啡「台農1號」登場

農業部農業試驗所正式推出台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」，並完成技術移轉給業者繁殖生產，象徵台灣咖啡在百年研究基礎...

初魚「198元爽吃黑鮪魚、和牛」！撈王「4人同行88折、板腱牛買1送1」

豊漁餐飲集團迎來品牌創立十週年，集結旗下「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」、「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚...

LeBron James詹皇加冕手勢躍上瓶身　軒尼詩V.S.O.P聯名版小7獨家預購

全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）與美國NBA傳奇球星LeBron James（詹皇）再度攜手，推出全新「軒尼詩...

隨著LV天燈啟程展開一場時髦又溫馨的光之旅！2025假日形象廣告太美了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2025假日形象廣告「Le Voyage des Lumières光...

2025十大速食品牌拚人氣 哪個是你的最愛？

速食大戰開打！麥當勞、必勝客、摩斯、漢堡王等各大連鎖品牌全面PK，究竟誰能稱霸本次排行榜、奪下聲量冠軍寶座？

鳳凰來襲 SOGO中壢停業、大江、新光三越正常營業

鳳凰颱風來襲，桃園、宜蘭等四縣市今日停班停課，遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布停班課，為關心顧客、專櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。