LeBron James詹皇加冕手勢躍上瓶身　軒尼詩V.S.O.P聯名版小7獨家預購

全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）與美國NBA傳奇球星LeBron James（詹皇）再度攜手，推出全新「軒尼詩V.S.O.P LeBron James聯名限量版」，將於全球特定市場限量發行。國內自11月12日起於全台 7-ELEVEN獨家限量預購，建議售價1835元，數量有限，售完為止。

這款限量版設計靈感來自詹皇標誌性的「加冕手勢」，象徵勝利與傳奇地位。瓶身以醒目的橙色詮釋王者氣勢，散發出充滿能量與現代感的視覺魅力。無論是在球場上的熱血時刻，或舉杯共飲的聚會場合，都能展現屬於當代的自信與榮耀。

LeBron James即將迎來個人第23個NBA賽季，軒尼詩特別選在這個象徵傳承的時刻推出聯名限量版，並同步釋出影片「The Second Decision」。影片以電影般的質感，重現他在2010年經典訪談「The Decision」的場景與語氣，向這段體育與文化交織的歷史時刻致敬，也再度凝聚LeBron所代表的社群精神與文化力量。

「能延續與軒尼詩的合作我感到非常榮幸。」LeBron James表示：「我們去年推出的首個系列講的是對卓越的共同追求，而這款全新限量版則象徵故事的新篇章。從設計到細節，我們希望傳遞歡慶與情感連結，這正是這款酒瓶的靈魂所在。」

軒尼詩全球首席行銷長Vincent Montalescot則表示：「LeBron不僅是體育傳奇，更是一位文化象徵，他的影響力早已超越球場。我們與他共享對合作、慷慨與社群精神的信念，這次合作既是對他非凡旅程的致敬，也代表著體育文化的重要時刻。」